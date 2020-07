Gabriel, Niebel, Pofalla, Schröder - diese Politiker wechselten die Seiten

Anzeige

Berlin. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht sich wegen einer vorübergehenden Beratertätigkeit für den Fleischunternehmer Clemens Tönnies scharfer Kritik ausgesetzt.

Laut Dokumenten, über die das ARD-Magazin “Panorama” berichtete, war Gabriel seit März 2020 bis mindestens Ende Mai 2020 für den Konzern tätig. Offenbar erhielt er dafür ein Pauschalhonorar von 10.000 Euro im Monat sowie ein zusätzliches vierstelliges Honorar für jeden Reisetag.

Die Kritik aus Öffentlichkeit und SPD ist massiv.

Allerdings ist Gabriel nicht der erste und nicht der einzige Politiker, der nach dem Ausscheiden aus dem Amt für viel Geld in der Wirtschaft angefangen hat.

Ein kleiner Überblick zeigt die prominentesten Seitenwechsler der vergangenen Jahre.

Bildergalerie Politiker als Seitenwechsler 1 von 9 1 von 9 Ein Beratervertrag mit dem umstrittenen Fleischfabrikanten Tönnies hat Sigmar Gabriel harsche Kritik eingebracht. Es ist nicht der erste Job des früheren Vizekanzlers in der Wirtschaft. Gabriel ist seit Mai Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Er sitzt im Beirat des Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte und hat einen Vertrag mit der US-Politikberatungsfirma "Eurasia Group". Außerdem soll er in den Aufsichtsrat der künftig eigenständigen Energiesparte von Siemens AG einziehen. Ein Autorenvertrag mit der Verlagsgruppe Dieter von Holtzbrinck ist inzwischen ausgelaufen. @ Quelle: imago/photothek

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den ehemaligen SPD-Chef Sigmar Gabriel wegen dessen Beratervertrag für den Fleischkonzern Tönnies kritisiert. "Das, was er jetzt macht, ist wahrscheinlich legal. Legitim? Darüber muss man diskutieren. Ich sage es mal in den Worten meiner Mutter: Es gibt Situationen, da kommt mir das Gefühl, so was macht man nicht", sagte Heil bei "Bild".

Gabriel müsse das selbst entscheiden. “Ich bedauere das. Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Sie hat Sigmar Gabriel immer sehr gerne gemocht. Die hätte ihm jetzt wahrscheinlich gesagt: Warum machst Du das?”

Ähnlich reagierte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). In der ZDF-Sendung “Maybrit Illner” sagte sie, sie verstehe die Entscheidung Gabriels nicht. “Das geht gar nicht und ich glaube, das weiß Sigmar Gabriel selbst auch.”