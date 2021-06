Einheit statt Eitelkeit: Jill Bidens Jackett ist mehr als eine modische Botschaft

Anzeige

Anzeige

Washington. Das Jackett ist weg. Vor kurzem noch war der schwarze Blazer des französischer Fashionmarke Zadig & Voltaire mit dem auf dem Rücken aufgestickten Wort „Love“ bei Online-Kleiderbörsen für 95 Dollar angeboten worden. Rund 400 Dollar hatte er ursprünglich im amerikanischen Mode-Kaufhaus Nordstrom gekostet. Doch nun ist das Teil in den USA ausverkauft.

Nicht nur Cecilia Bönström, die Designerin des Labels, freute sich bei Instagram. Auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner scheinen sehr einverstanden zu sein mit der Kleiderwahl ihrer First Lady. Jill Biden hatte am Donnerstag zum Auftakt der Europareise ihres Ehemanns in Cornwall die „Love“-Jacke getragen – und zwar keinesfalls zufällig, wie sie betonte: „Wir bringen Liebe aus Amerika mit“, sagte die Präsidentengattin mit Blick auf den G7-Gipfel. „Dies ist eine globale Konferenz, und wir versuchen, Einheit auf der Welt zu schaffen.“

Anzeige

Dass die 70-Jährige für ihren Auftritt in den USA viel Beifall in den sozialen Medien erntete, dürfte vor allem an dem Seitenhieb liegen, den sie mit der modischen Botschaft gegen ihre Vorgängerin austeilte. Unweigerlich drängt sich nämlich die Erinnerung an ein grünes Cape auf, das Melania Trump auf einer Reise an die mexikanische Grenze trug, wo ihr Mann die Kinder illegaler Einwanderer in Käfige sperren ließ. „I really don’t care, do u?“ (Es ist mir echt egal – und Euch?) stand da drauf.

Anzeige

Der Kontrast zwischen der früheren und der aktuellen First Lady könnte kaum größer sein. Während das Ex-Model stets kühl, unnahbar und perfekt gestylt auftrat und sich im Weißen Haus wie eine Sphinx bewegte, zeigt sich Jill Biden gut gelaunt, bodenständig und zugewandt. Sie hat kein Problem, die Herzen von Menschen zu erobern. Während der Amtszeit ihres Mannes als Vizepräsident wurde sie an der Schule, wo sie weiter unterrichtete, halb scherzhaft „Dr. B.“ genannt. Nun besteht sie bei vielen Auftritten darauf, dass ihre Gesprächspartner sie „Jill“ nennen.

Das Kraftzentrum ihres Mannes

Anzeige

„Jill from Philly“ (Jill aus Philadelphia) – das ist nicht nur die warmherzige Botschafterin des US-Präsidenten, mit dem sie seit 43 Jahren verheiratet ist. Die Stiefmutter des Problemsohnes Hunter und Mutter der gemeinsamen Tochter Ashley ist eine selbstbewusste Frau, die stets ihren eigenen Beruf ausgeübt hat. Und öfter wirkt sie wie das eigentliche Kraftzentrum ihres Mannes. Sie befreite ihn 1975 aus einer langen Phase der Niedergeschlagenheit nach dem Unfalltot seiner ersten Frau und Tochter, durchlebte mit ihm 2015 den Krebstod seines Lieblingssohnes Beau und stützte ihn bei seiner Präsidentschaftskandidatur.

Als Joe Biden am Abend der Vorwahlen in Iowa auf dem verheerenden fünften Platz landete, stürmte Jill Biden als erste auf die Bühne und sorgte dafür, dass der Saal trotzdem jubelte.

Den Auftritt auf dem diplomatischen Parkett muss Jill Biden nicht mehr lernen. Als Second Lady hatte sie ihren Mann schon auf rund 20 Auslandsreisen begleitet. Leicht selbstironisch postete sie bei Twitter am Mittwoch ein Foto, auf dem sie in der Air Force One mit Lesebrille einen dicken Aktenordner durcharbeitet: „Vorbereitung für die G7“, schrieb sie darunter. Die Klamotten dürfte dabei – anders als bei ihrer Vorgängerin, die beim G7-Gipfel 2017 ein 51.000 Dollar teures Dolce & Gabbana-Jackett trug – eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben. Jill Biden kleidet sich geschmackvoll, aber nie extravagant.

Anzeige

Groß ist hingegen ihr Interesse an der Begegnung mit Menschen – vor allem mit Eltern, Schülern und Militärfamilien, die auch bei der Europareise eine wichtige Rolle spielen. Am Freitag besuchte sie mit Herzogin Kate Middleton, der Ehefrau von Prinz William, eine Schule, an der auch traumatisierte Kinder unterrichtet werden.

„Die sind zu Tode erschrocken“, stellte die Lehrerin mitfühlend fest, als sie einen Klassenraum betrat. Anschließend hatte sie so viele Fragen an Erzieher und Eltern, dass sie sich scherzhaft mit der Bemerkung verabschiedete, sie müsse dringend noch einmal vorbeischauen.

What's up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur ‒ jeden zweiten Dienstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Mit dem Besuch zum Tee bei Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor am Sonntag erreicht der Europa-Trip für die First Lady seinen Höhepunkt. Amerikanische Medien fragen sich schon, wie die temperamentvolle Präsidentengattin wohl mit den strengen protokollarischen Vorschriften umgehen wird. Dass sie der Monarchin den Arm um die Schulter legt wie einst Michelle Obama, gilt als unwahrscheinlich. „Touching the Queen is verboten“, erinnert der Sender CNN bereits in deutscher Strenge.