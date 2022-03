G7-Energieminister besorgt um Sicherheit ukrainischer Atomkraftwerke

08.03.2022: Ein bewaffneter russischer Soldaten auf dem Gelände eines Atomkraftwerkes in der Region Saporischschja. Vergangene Woche lösten mutmaßlich russische Streitkräfte einen Brand in einem Verwaltungsgebäude des AKWs aus. Die Energieminister der G7-Staaten äußerten sich am Donnerstag besorgt um die Sicherheit ukrainischer Atomkraftwerke. „Wir rufen Russland auf, jegliche Gewalt gegen ukrainische Nuklearanlagen einzustellen“, erklärten die Minister in einer Erklärung. Erst vergangene Woche hatten russische Truppen ein AKW im Süden der Ukraine angegriffen. © Quelle: IMAGO/SNA