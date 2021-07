G20 wollen über Pariser Klimaziele hinaus agieren

Anzeige

Neapel. Zahlreiche Mitglieder der G20 wollen im Kampf für den Klimaschutz über die Vereinbarungen des Pariser Abkommens von 2015 hinausgehen. Der italienische Umweltminister Roberto Cingolani erklärte am Freitag in einer Pressekonferenz, dazu gehörten die USA, die Europäische Union, Japan und Kanada. China, Russland und Indien hätten dagegen einen rascheren Ausstieg aus der Kohlenutzung abgelehnt.

Vereinbarung von Paris vor sechs Jahren

Staats- und Regierungschefs hatten sich vor sechs Jahren in Paris darauf geeinigt, dass die globalen Temperaturen bis zum Ende des Jahrhunderts um nicht mehr als 2 Grad Celsius und idealerweise um nicht mehr als 1,5 Grad Celsius ansteigen dürfen. Wissenschaftler haben erklärt, dass beide Ziele weit verfehlt werden, wenn nicht drastische Schritte zur Reduzierung der Emissionen unternommen werden.

„Dieses halbe Grad könnte einen enormen Unterschied in Bezug auf die Gletscherschmelze“ und andere mit dem Klimawandel verbundene Phänomene ausmachen, erklärte Cingolani in Neapel. In jedem Fall hätten sich alle G20-Mitglieder darauf geeinigt, zumindest die Pariser Ziele zu erfüllen. „Es gibt kein Land, das die Pariser Vereinbarungen in Frage stellt“, sagte er.

Einige Länder „vorsichtiger“ bei Ziel-Vereinbarung

Die Mehrheit der Länder auf der Konferenz unterstützte nach Angaben des Ministers auch das Ziel, die Nutzung von Kohle schneller zu reduzieren. China, Russland und Indien seien allerdings „vorsichtiger“ bei der Vereinbarung ehrgeizigerer Ziele. „Für diese Länder bedeutet es, ein Wirtschaftsmodell in Frage zu stellen“, erklärte Cingolani.

Welche Zusagen die Länder im Kampf gegen den Klimawandel konkret machen, wird sich auf der UN-Klimakonferenz zeigen, die im November in Schottland stattfindet. Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder bekommen zuvor bei ihrem Treffen in Rom Ende Oktober die Gelegenheit, ihre Streitpunkte zu beseitigen.

Cingolani erklärte, auch das Hochwasser in Deutschland, Belgien und den Niederlanden sei in Neapel zur Sprache gekommen. Alle hätten den Vertretern der betroffenen Länder ihr Mitgefühl ausgesprochen. Solche Naturkatastrophen veränderten das Bewusstsein auch auf politischer Ebene, sagte der Minister.