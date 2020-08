Für Rot-Rot-Grün muss die Linke ihr Verhältnis zur Realität neu ordnen

Anzeige

Berlin. Es gehört zu den unangenehmen Erfahrungen im Leben, vom Wohlverhalten eines anderen abzuhängen, auf dessen Vorgehen man überhaupt keinen Einfluss hat. Olaf Scholz will Bundeskanzler werden. Das mögen viele angesichts mickriger SPD-Umfragewerte vermessen finden. Auf eines kann Scholz aber setzen: Da bei der kommenden Bundestagswahl Angela Merkel nicht wieder antritt, wird der Vize-Kanzler der Kandidat mit der mit Abstand größten Regierungserfahrung sein. Einer, bei dem kaum einer bezweifeln wird, dass man ihm das Land anvertrauen könnte.

Nicht nur eine Frage der Mathematik

In der Vergangenheit sind SPD-Kanzlerkandidaten nicht zuletzt auch immer wieder daran gescheitert, dass sie kleine glaubhafte Machtperspektive hatten. Ausgerechnet für Olaf Scholz, der ein Sozialdemokrat der Mitte durch und durch ist, bedeutet das: Für ihn wird es als Kandidat überlebenswichtig sein, dass ein rot-rot-grünes Bündnis den Wählern zumindest möglich scheint – rechnerisch, aber auch inhaltlich.

Rechnerisch machbar ist eine solche Koalition nur, wenn die SPD noch einmal erheblich zulegt – und der Union in der Mitte viele Merkel-Wähler wegschnappt. Das ist die Aufgabe für Scholz selbst. Inhaltlich ist ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken nur denkbar, wenn sich die Linken auf einen gemäßigteren Kurs als bislang begeben, nicht zuletzt in der Außenpolitik.

Das haben die Linken schon in der Vergangenheit nicht hinbekommen. Ob sie es jetzt – da sie eine neue Führung suchen – schaffen, ist höchst unsicher. Kein Zweifel, es gibt in der Linken diejenigen, die es diesmal wirklich wissen und regieren wollen. Aber die Partei ist voll von Menschen, die sich keine realistische Vorstellung davon machen, was das tatsächlich bedeutet. Die Linke muss ihr Verhältnis zur Wirklichkeit neu ordnen, wenn sie von Relevanz sein will. Sonst stehen die Zeichen im Wahljahr von Anfang an auf Schwarz-Grün.