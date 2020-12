Für faire Impfstrategien: Vatikan legt 20-Punkte-Plan vor

Anzeige

Anzeige

Rom. Der Vatikan hat in einem 20-Punkte-Papier Pläne und Vorschläge für den weltweiten Ablauf der Corona-Impfkampagnen veröffentlicht. Der Heilige Stuhl will damit zu Entscheidungen in der Corona-Krise beitragen.

Sofortiges Handeln als Reaktion auf die Pandemie sei unerlässlich für die weltweite „Heilung“, hieß es in der Note, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Kirche forderte darin von den Regierungen der Welt eine gerechte Verteilung der Impfdosen, da ansonsten Ungerechtigkeit entstünde.

Die Covid-19-Kommission des Vatikan und die päpstliche Akademie des Lebens erklärten weiter, dass der Impfstoff moralisch vertretbar sei. Für seine Entwicklung hatten manche Firmen geklonte Zellen abgetriebener Föten verwendet. Da sich aber Menschen in einigen Ländern, nicht aussuchen können, welches Präparat sie bekommen möchten, sei eine Impfung moralisch in Ordnung.

Video Nach Impfstart: Rufe nach schnellerer Produktion 2:00 min Nach dem Start der Corona-Impfungen gibt es Forderungen nach einem höheren Tempo bei der Impfstoffproduktion. © dpa

Das Dokument führte außerdem sechs Richtlinien für die von Papst Franziskus gegründete Covid-19-Kommission auf. Die Kirche will danach ihre Stimme nutzen, um weltweit vor allem für die Verletzlichen die „Qualität an Impfstoffen und Behandlungen“ sicher zu stellen.

Die Kommission soll außerdem Zugang zu wissenschaftlichen Informationen erhalten und die Impfstrategien beobachten dürfen. Die Kirchen vor Ort sollen bei ihren Initiativen für das Impfen unterstützt werden. Außerdem will die Kommission unter anderem mit Gesundheitsorganisationen zusammenarbeiten, um zur Planung und Ausführung der Impfverabreichungen beitragen zu können.