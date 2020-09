Für Biden wird der Wahlkampf persönlich: “Für wen zum Teufel hält er sich?”

Anzeige

Wilmington. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump in der Corona-Krise “chaotisches Missmanagement” vorgeworfen. Trump verstehe immer noch nicht, dass sich die Wirtschaft nicht vollständig erholen könne, bis die Pandemie unter Kontrolle gebracht worden sei, sagte Biden am Freitag. Solange es täglich Zehntausende Neuinfektionen und rund 1000 Todesfälle gebe, könne es keine “volle wirtschaftliche Erholung” geben, mahnte Biden vor Journalisten in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

"Wenn der Präsident seinen Job gemacht hätte, hätte es nicht so schlimm werden müssen", sagte Biden weiter. Falls Trump die Bedrohung des Virus im Januar und Februar ernst genommen hätte oder zumindest im März und April entschlossen gehandelt hätte, wäre die Lage nie derart außer Kontrolle geraten, sagte Biden. Bis heute sei der Präsident auch kein Vorbild, was das Tragen von Masken oder das Einhalten eines Sicherheitsabstands zum Eindämmen der Pandemie angehe. "Es ist fast so, als wäre es ihm egal", behauptete Biden. Er tritt bei der Wahl am 3. November gegen den Republikaner Trump an.

Ärger über Äußerungen zu gefallenen Soldaten

In der Debatte über im Krieg gefallene Soldaten verurteilte Biden Trump als “untauglich” für das Präsidentenamt. Sollte Trump wie in einem Medienbericht nahegelegt tote Soldaten verspottet haben, so sei das eine Schande, kritisierte Biden am Freitag. Der Präsident solle sich bei Eltern entschuldigen, die Kinder im Militärdienst verloren hätten und ebenso bei Familien mit Militärangehörigen. “Für wen zum Teufel hält er sich?”

Trump selbst wies am Freitag abermals einen Bericht des Magazins “The Atlantic” zurück, dem zufolge er gefallene US-Soldaten als “Verlierer” bezeichnet haben soll. Das Magazin verbreite lediglich “Fake News”, twitterte er. Dem Bericht zufolge äußerte sich Trump im November 2018 mehrfach abfällig über sie, weil er damals bei einem Besuch in Frankreich einen Soldatenfriedhof nicht besuchen wollte. Der sei “voller Verlierer”, soll Trump gesagt haben.

Konkret hatte “The Atlantic” zudem geschrieben, Trump hätte die Kriegstoten auf dem US-amerikanischen Friedhof Aisne-Marne als “Trottel” (“sucker”) bezeichnet. Aus Kreisen des Verteidigungsministeriums wurde das der Nachrichtenagentur AP bestätigt.

Am Freitag im Oval Office sagte Trump dazu, es sei eine fürchterliche Behauptung, dass er so etwas je sagen könnte - “insbesondere weil ich mehr für das Militär getan habe als fast jeder andere”.

Für Biden wird es persönlich

Bidens Kritik an Trump nahm indes persönliche Züge an. Sein vor fünf Jahren an Krebs gestorbener Sohn Beau diente im Laufe seiner Karriere im Militär. “Als mein Sohn stellvertretender US-Staatsanwalt war und sich freiwillig meldete, ins Kosovo zu gehen, als dort Krieg war, als Zivilist, da war er kein Trottel”, sagte Biden aufgebracht und mit lauter Stimme. “Als mein Sohn sich freiwillig zum Beitritt beim US-Militär meldete, als Generalstaatsanwalt, und ein Jahr in den Irak ging, den Bronze Star und andere Auszeichnungen gewann, da war er kein Trottel!”

Zuvor hatte Biden erklärt, sollte Trump gefallene Soldaten wirklich als Verlierer bezeichnet haben, verdeutliche das abermals, wie unterschiedlich sie beide die Rolle des Präsidenten wahrnehmen würden. “Pflicht, Ehre, Vaterland - das sind die Werte, die unsere Militärangehörigen antreiben”, so Biden am Donnerstagabend.

US-Außenminister Mike Pompeo sprang Trump nach dem Vorwurf zur Seite. Am Freitag sagte er in der Sendung “Fox & Friends”, 2018 beim Besuch in Frankreich habe er viel Zeit mit dem Präsidenten verbracht. “Ich habe ihn die Worte nie sagen hören, die in dem Artikel beschrieben werden.” Der Stabschef des Weißen Hauses sah in der Angelegenheit ein Wahlkampfmanöver: Es sei traurig zu sehen, wie weit die Leute gehen würden, um jemanden schlecht zu reden, sagte Mark Meadows.

Trump selbst hatte noch am Donnerstagabend erklärt, es gebe niemanden, der Soldaten mehr respektiere als er. Den Friedhof außerhalb von Paris habe er an dem 10. November 2018 wegen schlechten Wetters nicht besucht. “Der Hubschrauber konnte nicht fliegen. (...) Der Secret Service hat mir gesagt, ich könnte es nicht tun.”