Berliner SPD: Doppelspitze Giffey und Saleh - Giffey Spitzenkandidatin 2021

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 als Spitzenkandidatin der SPD antreten. Das kündigte sie am Samstag nach ihrer Wahl zur Landesvorsitzenden auf einem Online-Parteitag an. “Ich will Euch auch sagen, wenn ihr es wollt, dann bin ich auch bereit, Eure Spitzenkandidatin zu sein für das nächste Jahr”, sagte sie.

Die Berliner SPD hat Giffey (42) zur neuen Vorsitzenden gewählt, zum neuen Co-Vorsitzenden wurde der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh (43). Sie beide sollen die Partei, die die Hauptstadt gemeinsam mit Linken und Grünen regiert, aus einem Umfragetief herausholen und zu neuer Stärke führen.

Nach der Urnenwahl am Freitagabend gab die SPD am Samstagmorgen auf einem Online-Parteitag die Wahlergebnisse bekannt: Giffey kam auf eine Zustimmung von rund 89 Prozent der gültigen Stimmen, Saleh auf rund 69 Prozent.

Der bisherige Parteichef Michael Müller (55), der auch Regierender Bürgermeister in einem rot-rot-grünen Bündnis ist, trat nicht noch einmal an. Er kandidiert im kommenden Jahr für den Bundestag. Als wahrscheinlich gilt, dass Giffey auch Spitzenkandidatin der SPD für die Abgeordnetenhauswahl im September 2021 wird. Das ist aber nicht Gegenstand des jetzigen Parteitages.

Sicherheit in der Hauptstadt

Giffey will die Sicherheit in der Hauptstadt zu einem der Schwerpunktthemen ihrer zukünftigen Arbeit machen. “Wer in Berlin lebt, muss sich sicher fühlen können. Und das meint die soziale Sicherheit, es meint aber auch ganz klar die innere Sicherheit”, sagte Giffey am Freitagabend. “Ich möchte, dass wir uns darum kümmern, weil ich weiß, dass es ein Anliegen von vielen, vielen Menschen in dieser Stadt ist.”

Neben der Sicherheit nannte Giffey als weitere Themen Bauen, Bildung, Bürgernähe und eine funktionierende Wirtschaft in Berlin als Themen, auf die die Hauptstadt-SPD in Zukunft setzen will.

Giffey will “anpacken”

In ihrer frei vorgetragenen und emotionalen Rede unterstrich sie, dass sie auch in neuer Funktion “anpacken” wolle. “Das ist das, was die SPD immer ausgezeichnet hat. Anpacken.” Schließlich mache es einen Unterschied, ob die SPD mitregiere oder nicht.

Saleh sagte, die SPD müsse Politik machen “mit Verstand und mit dem Herzen”. Die SPD sei eine Volkspartei, müsse diesen Anspruch auch verteidigen und Menschen, die ihr den Rücken gekehrt hätten, wieder zurückholen. Dazu zählten Arbeiter genauso wie Polizisten, Sozialarbeiter oder Menschen mit ausländischen Wurzeln.

Angesichts der Corona-Pandemie hält die Berliner SPD ihren Parteitag, der am Freitag begonnen hatte und am Samstag fortgesetzt wurde, weitgehend online ab. Das betrifft Debatten, Reden sowie inhaltliche Beschlüsse. Für Wahlgänge - im Tagesverlauf sollte der gesamte Vorstand neu bestimmt werden - gehen die Delegierten dann in die SPD-Kreisgeschäftsstellen, um ihre Stimmzettel in eine Wahlurne zu werfen. Der Online-Parteitag sollte dazu zweimal unterbrochen werden.