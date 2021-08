„Für jedes Verfahren offen”: Seehofer will Visa für afghanische Ortskräfte nach Einreise vergeben

Anzeige

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Einreise afghanischer Ortskräfte erleichtern und ihre Identität notfalls erst auf deutschem Boden überprüfen lassen.

„Wenn die Klärung der Identität und die Erteilung der Visa in Afghanistan nicht möglich ist, kann sie in Deutschland durchgeführt werden“, sagte der CSU-Politiker der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag). „Wir sind für jedes Verfahren offen. Am Bundesinnenministerium scheitert keine Einreise von Ortskräften.“

Afghanistan: Deutschland will Botschaftsmitarbeiter und Ortskräfte schnell ausfliegen

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Freitag als Konsequenz auf den Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan eine Reduzierung des Botschaftspersonals in Kabul auf das „absolute Minimum“ angekündigt.

Für die Rückholaktion sollen zwei Flugzeuge gechartert werden, mit denen dann auch afghanische Ortskräfte nach Deutschland gebracht werden sollen, die für die Bundeswehr oder Bundesministerien tätig waren oder noch sind.

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, forderte eine „Luftbrücke“ für die Ortskräfte. „Es ist unsere Pflicht, die Menschen vor den Taliban zu retten, die ihr Leben riskiert haben, um unseren Soldatinnen und Soldaten zu helfen. Das ist eine Frage von Treue. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen, die Zeit läuft“, sagte Habeck der „Süddeutschen Zeitung“.

Dabei müssten auch Menschen einbezogen werden, die über Firmen, also nicht direkt für die Bundeswehr oder andere deutsche Institutionen gearbeitet haben.

In den Flugzeugen dürfe kein Platz leer bleiben, Visa sollten nach Ankunft erteilt werden, mahnte Habeck.