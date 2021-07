Für Hinweise auf Cyberkriminelle: US-Regierung bietet bis zu zehn Millionen Dollar

Anzeige

Boston. Die US-Regierung wird bis zu zehn Millionen Dollar Belohnung für Hinweise auf ausländische Drahtzieher von Cyberangriffen ausloben.

Aus Kreisen des Weißen Hauses verlautete am Dienstag, außerdem solle eine Arbeitsgruppe die Bemühungen im Kampf gegen Attacken mit Schadsoftware koordinieren. In jüngster Zeit hat es eine Serie derartiger Attacken mit sogenannter Ransomware gegeben, die auf Großkonzerne und die Infrastruktur in den USA abzielten.

Die Regierung will aber auch die Öffentlichkeit in die Bemühungen mit einbeziehen. So hieß es, die Website stopransomware.gov solle den Bürgern dabei helfen, ihre Netzwerke besser zu sichern. Einen weiteren Teil des Aktionsplans bildet das Finanzministerium, wo eine Sondereinheit mit Banken, Technologiekonzernen und anderen den Kampf gegen die Geldwäsche mit Kryptowährungen verbessern soll.

Auch Gewinne aus Angriffen mit erpresserischer Software sollen so schneller aufgespürt werden können. Die Behörden hoffen, auf diese Weise mehr Lösegeld von den Tätern zurückzuholen.

Weitere Einzelheiten zu den neuen Maßnahmen sollten im Laufe des Donnerstags bekanntgegeben werden.