Für G20-Gipfel: Italien führt Grenzkontrollen zu europäischen Nachbarländern ein

Anzeige

Anzeige

Rom. Wegen des am Wochenende anstehenden G20-Gipfels in Rom führt Italien für einige Tage wieder Kontrollen an seinen Grenzen zu den europäischen Nachbarländern ein. Die Kontrollen sollten ab Mittwochabend, 22 Uhr, bis Montag, 13 Uhr, laufen, teilte das Innenministerium mit. Das sei übliche Praxis bei derartigen Großereignissen und den Ländern des Schengenraums und der EU-Kommission in den vergangenen Tagen mitgeteilt worden. Italien grenzt an Frankreich, die Schweiz, Österreich und Slowenien.

In der italienischen Hauptstadt kommen am Samstag und Sonntag die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrienationen zu ihrem Gipfeltreffen zusammen. Bereits am Freitag finden Gespräche statt, dabei sind unter anderem US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi als Gastgeber des Gipfels.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Italien ergreift umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen für einen geregelten Ablauf des Gipfels. Tausende Polizisten, zusätzlich 500 Soldaten, Spezialeinheiten und eine Flugverbotszone über Teilen der Stadt sollen Ausschreitungen und Randale von G20-Gegnern verhindern. Mit den Grenzkontrollen sollen bekannte Krawallmacher oder Extremisten aus dem Ausland schon bei der Einreise gestoppt werden.