Solidarität für die Ukraine: „Die Simpsons“ zeigen Flagge

Los Angeles/Berlin. Ohne große Worte haben sich die Macher der Kult-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ solidarisch mit der Ukraine gezeigt. Auf einem Bild, das am Samstag auf Twitter veröffentlicht wurde, sind die ernst dreinblickenden Mitglieder der Cartoon-Familie mit mehreren ukrainischen Fahnen zu sehen. Versehen ist die Zeichnung mit den Hashtags #TheSimpsons, #Simpsons und #Ukraine. Nach einigen Stunden sammelte der Beitrag mehr als 145.000 Likes.

Auch in der Vergangenheit hatte die Serie immer wieder politische Themen aufgegriffen - sowohl in Bezug auf die USA als auch auf das internationale Geschehen. „'Die Simpsons‘ definieren sich seit jeher als politisches Fernsehen“, schrieb Moritz Fink schon vor Jahren in seinem Aufsatz „Politische Bildung in Gelb?“.