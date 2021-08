Fünf-Punkte-Plan zur Pandemiebekämpfung: Laschets neue Corona-Strategie

Anzeige

Berlin. „Besonnenes, aber entschlossenes Handeln” – so hat CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet bei einem Treffen der CDU-Spitze seine neue Strategie gegen die Corona-Pandemie umrissen. Die Vorschläge stießen im CDU-Präsidium auf breite Zustimmung.

So will er eine „Impf-Offensive”, außerdem solle der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Laschets Corona-Strategie enthält außerdem eine Ausweitung der Corona-Testpflicht. „Wir wollen keine Schließungen, sondern Sicherheit durch Testung”, habe der NRW-Regierungschef gesagt. Deshalb müsse man früher und mehr testen. Zukünftig müsse überall dort getestet werden, wo man im Innenraum auf fremde Menschen treffe. Zuerst berichtete der „Spiegel” davon.

Wer geimpft sei, bleibe von der Testpflicht ausgenommen. Geimpfte dürften keine Nachteile haben, nur weil andere zu bequem seien, sich impfen zu lassen, sagte Laschet laut Teilnehmern.

Tests nicht mehr kostenlos für alle

Tests müssten zudem absehbar wieder selbst bezahlt werden. Wer die Möglichkeit habe, sich impfen zu lassen, dieses Angebot aber nicht nutze, der könne nicht damit rechnen, dass seine Tests dauerhaft vom Steuerzahler bezahlt würden. Die kostenlosen Tests sollten in zwei Monaten auslaufen. Ausnahme seien Personen, die nicht geimpft werden könnten, wie zum Beispiel Schwangere.

Unterstützt werden die Pläne des Unions-Kanzlerkandidaten dem Bericht zufolge unter anderem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Kanzleramtschef Helge Braun und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.

Am morgigen Dienstag beraten sich Bund und Länder über die Corona-Strategie für den kommenden Herbst. Ein Diskussionspunkt wird bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz das Ende der kostenfreien Corona-Tests sein.