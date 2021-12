Frühes Boostern nur im „Einzelfall“ - NRW schränkt schnelle Auffrischungsimpfungen nach Kritik wieder massiv ein

Anzeige

Nach heftiger Kritik hat das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen seine Empfehlung zur Auffrischungsimpfung noch einmal konkreter gefasst. „Der Mindestabstand zur Grundimmunisierung soll im Regelfall mindestens fünf Monate betragen, heißt es vom Ministerium. Der Mindestabstand von vier Wochen sei in „Einzelfallentscheidungen aufgrund einer medizinischen Indikation“ weiterhin möglich. Ein entsprechender Erlass sei an die Kreise und kreisfreien Städte verschickt worden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte noch am Tag zuvor bekräftigt, dass Booster-Impfungen in NRW grundsätzlich nach vier Wochen möglich seien. Experten hatten diesen Alleingang Nordrhein-Westfalens massiv kritisiert.