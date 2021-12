In der Zeit zurückreisen? So reagieren heute-show und Twitter-User auf die CDU-Wahl von Friedrich Merz

Anzeige

Am Freitagnachmittag haben die Christdemokraten das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz bekanntgegeben. 62,1 Prozent der CDU-Mitglieder haben sich dabei für den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz ausgesprochen. Auf Twitter sorgte das Votum für gemischte Reaktionen.

Der Politologe Andreas Püttmann glaubt, dass die CDU mit Merz an der Spitze ihre verlorenen Stimmen von der diesjährigen Bundestagswahl kaum zurückholen kann: „Mit Merz im CDU-Vorsitz bricht die CDU die Brücken zu den zweieinhalb Millionen Wählern ab, die sie 2021 an SPD und Grüne verloren hat.“

Anders hingegen sieht es die Autorin Annette Creft: „Wäre Merz vor der Bundestagswahl Vorsitzender geworden, hätten wir heute wohl eine andere Regierung.“

„Damit ist die Richtung wohl gewählt, in die es gehen wird“

Eine weitere Userin vermutet hingegen, dass mit einem Parteivorsitzenden Merz die neue Ausrichtung der CDU bereits vorgegeben ist: „Die CDU Mitglieder wählen Merz – damit ist die Richtung wohl gewählt, in die es gehen wird. Nach rechts und ins gestern.“

In eine ähnliche Richtung schlägt die ZDF-Satiresendung „heute-show“. Die CDU wolle offenbar „in die Zeit weit vor Corona zurückreisen“.

„Klarere Konturen“ könnten der Parteienlandschaft gut tun

Dass die CDU mit Merz ein deutlich konservativeres Profil bekommen könnte, sehen nicht alle Twitter-Nutzer als Nachteil. „Ich glaube ja, dass es der Parteienlandschaft gut tut, wenn wieder klarere Konturen zwischen den einzelnen Ideen zu finden sind. Deswegen ist Merz auch die einzig logische Wahl für die CDU“, findet ein User.

Am Donnerstag hatten die Ampelparteien im Bundestag eine neue Sitzordnung durchgesetzt. Die Union muss künftig weiter rechts und neben der AfD Platz nehmen. Das CDU-Mitgliedervotum für Merz bekräftigt laut einem Nutzer diese Entscheidung: „Die Änderung der Sitzordnung im Bundestag gestern wurde soeben durch die CDU Mitglieder bestätigt.“

Nicht zuletzt galt Friedrich Merz stets als Widersacher von Altkanzlerin Angela Merkel, seit sie ihm nach der Bundestagswahl 2002 den Fraktionsvorsitz streitig machte. Merz wird nun aller Wahrscheinlichkeit nach Parteivorsitzender – für RND-Autoren Markus Decker „eine besondere Ironie der Geschichte“.

Auch Kühnert gratuliert Merz – und zitiert dazu Bertolt Brecht

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat Friedrich Merz mit ungewöhnlichen Worten zu seinem Sieg in der Mitgliederbefragung über den CDU-Vorsitz gratuliert. Kühnert sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich gratuliere Friedrich Merz zum Sieg im dritten Anlauf mit dem mahnenden Ausspruch von Bertolt Brecht: ‚Das große Carthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.‘“

Die Neuwahl der Parteispitze ist die Konsequenz aus dem Desaster der Union bei der Bundestagswahl am 26. September. CDU und CSU hatten damals ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 24,1 Prozent geholt und mussten den Gang in die Opposition antreten. Der als Kanzlerkandidat gescheiterte CDU-Chef Armin Laschet kündigte daraufhin seinen Rückzug an. Er ist jetzt einfacher Abgeordneter im Bundestag und dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.