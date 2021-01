Von Stromberg bis „Chiliöl-Minister“: Twitternutzer machen sich über Merz lustig

Anzeige

Anzeige

Hätten ausschließlich Twitter-Nutzer den CDU-Parteivorsitzenden gewählt, Friedrich Merz wäre wohl deutlicher unterlegen gewesen, als es das offizielle Wahlergebnis wiedergibt. Seit er sich ein weiteres Mal um das Amt beworben hatte, arbeiteten sich viele Nutzer an seinen konservativen Positionen ab.

Es ist daher wenig überraschend, dass sich nach dem CDU-Parteitag einige Häme und Scherze auf Kosten von Merz finden lassen. Vor allem an zwei Aspekten arbeiten sich die Nutzer ab: An einer zweifelhaften Überleitung in seiner Bewerbungsrede und an seinem „Angebot“, das Amt des Wirtschaftsministers zu übernehmen.

Video Laschet mit Appell zu Geschlossenheit 1:26 min Laschet sagte, dass die CDU bei der Bundestagswahl dann wieder dafür sorgen müsse, dass die Union den nächsten Kanzler stellt. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Doch der Reihe nach: Als Merz im CDU-Studio um die Stimmen der Delegierten warb, sprach er auch über die „sozial Schwachen“ in der Gesellschaft. Auch sie „finden gerade bei uns ein Herz und Zuwendung“, sagte er. Und fügte direkt danach hinzu: „Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen.“

Viele Beobachter finden diese Überleitung nicht sehr elegant, sei sie auch ironisch gemeint gewesen. „Stromberg hätte das nicht besser hinbekommen“, schreibt der Autor eines viel beachteten Tweets. Die Fernsehfigur Stromberg ist nicht gerade als emanzipierter Frauenfreund in die TV-Geschichte eingegangen.

Merz sorgte nach dem Parteitag noch mit einem überraschenden Vorstoß für Wirbel: Er bot Laschet an, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) zu übernehmen, wie er selbst auf Twitter schrieb. Kanzlerin Angela Merkel wies das umgehend zurück. „Die Bundeskanzlerin plant keine Regierungsumbildung“, sagte ein Regierungssprecher auf Anfrage.

Anzeige

Twitter-Nutzer nahmen Merz‘ Vorstoß zum Anlass für Werbung in eigener Sache und brachten sich selbst für mehr oder weniger wichtige Ämter ins Spiel. Der Pianist Igor Levit zeigte ein Bild von eingelegten Chilischoten und bewarb sich damit um das noch nicht vorhandene Amt des „Chiliöl-Ministers“. Seine Aussichten dürften kurzfristig so gering sein wie die von Merz auf einen Platz bam Kabinettstisch.

Anzeige

Die frühere Piraten-Politikerin Marina Weisband wiederum nutzte die Vorlage von Merz für eine Bewerbung um ein Amt, dass es immerhin gibt. Sie bietet ihre Mitarbeit als Bildungsministerin an. Auch diesem Angebot werden allerdings geringe Chancen gegeben.

Armin Laschet wurde am Samstag von dem digitalen Bundesparteitag zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzender gewählt. Er setzte sich in einer Stichwahl mit 521 zu 466 Stimmen gegen Ex-Unionsfraktionschef Merz durch.

Mit der Wahl des Parteivorsitzenden beendete die CDU eine fast einjährige Hängepartie, nachdem Kramp-Karrenbauer im Februar 2020 ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den CDU-Vorsitz erklärt hatte. Offen bleibt, wer die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl führen wird.