Umfrage: Mehrheit will Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden

Anzeige

Anzeige

Berlin. Im Rennen um den CDU-Vorsitz traut einer Umfrage zufolge die Mehrheit Friedrich Merz das Amt zu. 48 Prozent der CDU-Anhängerinnen und -anhänger halten ihn für geeignet, wie Infratest dimap im „DeutschlandTrend“ für das ARD-„Morgenmagazin“ (Freitag) ermittelte.

20 Prozent würden demnach Norbert Röttgen bevorzugen, 14 Prozent Helge Braun. 18 Prozent der CDU-Wählerinnen und Wähler können oder möchten sich aktuell nicht zwischen den drei Bewerbern entscheiden.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Abstimmung über CDU-Parteivorsitz im Januar

Auch bei den Bürgerinnen und Bürgerinnen insgesamt hat Merz die Nase vorne: 30 Prozent sprachen sich für ihn aus, 22 Prozent präferieren Norbert Röttgen. Helge Braun liegt abgeschlagen bei 12 Prozent. Allerdings kann oder will sich mit 36 Prozent ein gutes Drittel der Befragten in dieser Frage gar nicht festlegen.

Merz, Röttgen und Braun haben sich in dieser Woche den CDU-Mitgliedern jeweils in einem live im Internet übertragenen Format präsentiert. Die vorentscheidende Befragung der rund 400.000 CDU-Mitglieder beginnt am 4. Dezember. Die endgültige Entscheidung über den Nachfolger des erst seit Januar amtierenden CDU-Vorsitzenden Armin Laschet sollen die 1001 Delegierten bei einem Parteitag am 21. Januar in Hannover treffen.