Friedrich Merz bei Lanz: Deutschland wird von Impfgegnern in Geiselhaft genommen

„Corona ist wieder da und dieser Mann auch, mit beidem haben wir nicht gerechnet“, begrüßte Markus Lanz den CDU-Politiker Friedrich Merz am Dienstagabend. Schon zu Beginn der Sendung stellte Merz klar, dass die Politik härtere Corona-Maßnahmen ergreifen müsse: „Dieses Land muss irgendwann mal konsequent sein“.

Merz sprach sich dafür aus, konsequent 2G einzuführen, zum Beispiel auch im Bundestag und auf dem Fußballplatz. „Was sich die Fußballspieler da teilweise leisten, ist inakzeptabel“, so Merz. Aus seiner Sicht dürfe es nur zwei Möglichkeiten geben: „Entweder du lässt dich impfen, dann spielst du oder du lässt dich nicht impfen, dann spielst du nicht.“ Merz spricht sich für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen aus, aber nicht für eine allgemeine Impfpflicht.

Zu lange habe die Politik den Rufen der Impfgegner zugehört. „Wir sind an einem Punkt, wo das Land in Geiselhaft genommen wird von Impfgegnern und Corona-Leugnern“, kritisiert Merz das lasche Handeln. Man habe „zu lange akzeptiert, dass Corona-Leugner ein Teil der öffentlichen Meinung bestimmt haben“. Es sei jetzt Schluss mit Toleranz. Wenn man 2G ohne Ausnahmen durchsetzen würde, bedeute dies faktisch eine Impfpflicht.

Virologe: Ende der vierten Welle im Frühjahr

Der Virologe Timo Ulrichs widerspricht Merz in Teilen: Es komme darauf an, wo 2G überall umgesetzt wird. Ob man mit 2G aber auch Impfgegner zu einer Impfung bewegen kann, sei unklar. Möglicherweise könne man aber nach Einführung eines Totimpfstoffes so manchen Impfskeptiker noch überzeugen.

In Österreich soll es ab Februar 2022 eine Impfpflicht geben. Laut der österreichischen Journalistin Corinna Milborn stellen sich aber noch viele Fragen: Kann man 2G am Arbeitsplatz vorschreiben, sodass Ungeimpfte ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen können und was macht man mit unkündbaren Beamten? Diskutiert werden empfindliche Geldstrafen und dies lässt schon jetzt die Zahl der Erstimpfungen wieder steigen. Möglicherweise hoffe die Regierung in Österreich, dass sich allein durch die Ankündigung einer Impfpflicht genug Menschen zu einer Impfung bewegen lassen.

Der Virologe Ulrichs rechnet mit einem Ende der vierten Welle im Frühling. Parallel gebe es eine Durchseuchung in der Gesellschaft, so Ulrichs. Das Virus suche sich jetzt alle Menschen, die noch empfänglich für eine Infizierung sind. Wenn man jetzt eine Impfpflicht einführen würde, könne dies nicht mehr die vierte Welle stoppen. Er gibt zu bedenken, dass die Ankündigung einer Impfpflicht in Deutschland für das Frühjahr nur schwer zu begründen wäre, weil dann die vierte Welle ohnehin ausläuft.

Kandidatur als CDU-Chef: Warum tut sich Merz das noch an?

Merz versucht zum dritten Mal CDU-Parteivorsitzender zu werden. Das habe es in der CDU-Geschichte noch nicht gegeben, meinte Merz. Er wolle die CDU zu neuer Stärke führen. Er halte die Partei für „sanierungsfähig“ und wolle dies in den nächsten zwei Jahren schaffen. „Ich war 20 Jahre Abgeordneter, das hat mir immer Freude gemacht“. Mit 66 Jahren will Merz nun zurück in die Politik gehen. Auf die Frage, was er gut könne, sagte Merz: „Ich habe ein gutes Team“. Nun stelle er seine Stärken in den Dienst der Partei. Die Zeit zurückdrehen wolle er nicht: Ehe für alle rückgängig machen? Nein. Zurück zur Atomkraft? Nein. Wiedereinführung der Wehrpflicht? Vielleicht eine Dienstpflicht. „Langweilig wird es mit Ihnen nicht“, so die Bilanz von Lanz.