UN-Menschenrechtsbüro begrüßt Friedensnobelpreis für Maria Ressa und Dmitri Muratow

Genf. „Gratulation an alle Journalisten“ - so hat eine Sprecherin des Büros der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Minuten nach der Vergabe des Friedensnobelpreises an die philippinische Journalistin Maria Ressa und den Journalisten Dmitri Muratow aus Russland reagiert.

Der Preis sei eine Anerkennung der Wichtigkeit der journalistischen Arbeit oft unter schwierigen Bedingungen, sagte die Sprecherin, Ravina Shamdasani. Die Arbeitsbedingungen für Journalisten würden vielerorts immer schwieriger. Einige Länder hätten Maßnahmen während der Corona-Pandemie ausgenutzt, um die Arbeit von Journalisten zu behindern. „Glückwunsch an alle Journalisten da draußen, die ihre Arbeit machen, um uns zu informieren“, sagte sie.