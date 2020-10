Friedensnobelpreis für Welternährungsprogramm - das sind die Reaktionen

Anzeige

Berlin. Das Welternährungsprogramm (WFP) hat die Auszeichnung mit dem Friedensnobelpreis als Mahnung zu verstärktem Einsatz für Frieden und gegen Hunger in der Welt bezeichnet. “Dies ist eine eindringliche Mahnung an die Welt, dass Frieden und Null-Hunger Hand in Hand gehen”, schrieb die UN-Organisation am Freitag auf Twitter. “Tiefster Dank”.

Der Friedensnobelpreis war kurz zuvor dem WFP mit Sitz in Rom zugesprochen worden. Das Programm versorgt Hungernde in aller Welt mit Nahrungsmitteln.

Die deutsche Chefsprecherin des Welternährungsprogramms, Bettina Lüscher, freute sich am Freitag riesig über den Friedensnobelpreis. Der Direktor des WFP, der US-Amerikaner David Beasley, sei gerade in Afrika: “Er ist im Feld unterwegs und schwer zu erreichen. Aber er weiß es”, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa am Telefon.

Die Bundesregierung gratuliere den Preisträgern. “Die Auszeichnung hebt die überaus verdienstvolle Arbeit der Welternährungsorganisation gerade in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie hervor”, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Ulrike Demmer, am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin.

2020 ging die Auszeichnung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die UN-Organisation werde damit unter anderem für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet, hieß es bei der Bekanntgabe.

Weltweit erlitten über 820 Millionen Menschen Hunger und Mangelernährung, die Grund für Gesundheitsrisiken seien. Die Corona-Pandemie habe diese Situation weiter verschärft, erklärte Demmer weiter.

Steinmeier gratuliert ebenfalls

Außenminister Heiko Maas (SPD) lobte auf Twitter den “unermüdliche Einsatz” des WFP. “Das Welternährungsprogramm steht für die Verantwortung der Weltgemeinschaft für jedes einzelne Menschenleben”, gratulierte Maas am Freitag. Seine Mitarbeiter seien an den gefährlichsten Orten der Welt Vorkämpfer der Menschlichkeit.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übermittelte Glückwünsche. “Ich habe mir selbst Anfang des Jahres im großen Flüchtlingslager Kakuma im Norden Kenias ein Bild von der bewundernswerten Arbeit des Welternährungsprogramms und seiner motivierten Teams machen können”, teilte er mit. “Diese Ehrung ist hochverdiente Anerkennung für unzählige Leben, die das WFP über viele Jahre gerettet hat.”

Das Welternährungsprogramm stehe für das Beste, was internationale Zusammenarbeit und weltweite Solidarität leisten können, “um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen”.

Das norwegische Nobelkomitee in Oslo hatte die Verleihung am Freitag bekannt gegeben. Die UN-Organisation werde damit unter anderem für ihre Bemühungen im Kampf gegen den Hunger sowie ihren Beitrag zur Verbesserung der Friedensbedingungen in Konfliktgebieten ausgezeichnet, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preis-Bekanntgabe.

Die Nobelpreise sind diesmal mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Kategorie dotiert, also mit einer Million Kronen mehr als im Vorjahr.