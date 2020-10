Anzeige

Anzeige

Oslo. Das norwegische Nobelkomitee gibt am heutigen Freitag in Oslo bekannt, wer den Friedensnobelpreis in diesem Jahr erhält. Als Favoriten auf die hohe Auszeichnung werden unter anderem das “Komitee zum Schutz von Journalisten”, die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern gehandelt. Aber auch mutiges Engagement für Gesundheit könnte in Corona-Zeiten gewürdigt werden.

Für ihren Einsatz für Pressefreiheit gelten auch die russische Zeitung “Nowaja Gaseta” und die Organisation “Reporter ohne Grenzen” als preiswürdig. Ebenso werden der russische Regimekritiker Alexej Nawalny, die sudanesische Demokratie-Aktivistin Alaa Salah oder die Friedensaktivistin Hadscher Scharif in Libyen als Anwärter genannt.

Wer der neue Friedensnobelpreisträger ist, wird um 11 Uhr bekanntgeben - zu sehen im Livestream.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sehen Sie hier im Livestream die Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers:

Der Beginn des Streams ist für 10.45 Uhr angesetzt. Er kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

Laut Nobelkomitee gingen für dieses Jahr 318 Nominierungen ein, darunter 107 für Organisationen.

Anzeige

Der Friedensnobelpreis wurde vom schwedischen Industriellen Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet. Der Erfinder des Dynamits widmete ihn Verdiensten um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden.

Der Preis ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (über 950.000 Euro) dotiert. Traditionell wird er am 10. Dezember verliehen, dem Todestag Nobels. 2019 ging die Auszeichnung an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed.