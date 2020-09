2500 Streikorte weltweit



Klimaschutzaktivisten haben für den heutigen Freitag zum sechsten globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland soll unter dem Motto „Kein Grad weiter!“ an mindestens 400 Orten gestreikt werden, wie „Fridays for Future“ ankündigte. Weltweit seien es rund 2500 Streikstandorte. Es ist der erste Klimastreik auf den Straßen seit Ausbruch der Corona-Krise. In Berlin soll ein Sitzstreik vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Erwartet werden rund 10.000 Teilnehmer. Zudem soll es in der Bundeshauptstadt zwei Fahrrad-Demonstrationen mit jeweils 4000 Teilnehmern und weitere Aktionen im Stadtgebiet geben. (epd)