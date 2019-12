Fridays for Future in Hamburg wollen lieber „streiken statt böllern“

Anzeige

Hamburg/Berlin. Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür. Und damit auch das alljährliche Böllern. Schon länger ist das Geknalle zum Jahreswechsel in Verruf geraten. Die Feinstaub- und CO₂-Belastung schnellt dadurch bekanntlich in die Höhe. Nach einem Jahr, in dem der Klimaschutz stärker denn je in den Blickpunkt geraten ist, nimmt die Debatte nun neu an Fahrt auf.

Am letzten Freitag im Jahr 2019 will Fridays for Future in Hamburg mobil machen gegen die Feuerwerkskörper. „Streiken statt böllern“, „Es reicht mit Böllerei“ und „Sprengt euch nicht die Zukunft weg“ heißt es etwa auf der Facebook-Seite der Klimaaktivisten. „Böllern schadet der Umwelt, d[er] Natur und den Tieren massiv. Wir böllern nicht, sondern wir wollen mit euch in einer netten Atmosphäre Lieder singen und auf das vergangene Jahr schauen“, schreiben die Klimademonstranten. Geplant ist dafür eine Mahnwache an den Landungsbrücken in Hamburg.

Ohnehin ist einer Mehrheit der Deutschen der Kampf gegen Böller offenbar recht. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ergab, würden 57 Prozent der Menschen in Deutschland ein Böllerverbot eher befürworten.

RND/cz