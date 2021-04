Freiheiten für Geimpfte und Genesene: Bundesregierung plant Lockerungen

Alles klar, Herr Kommissar!

Eigentlich kommen sie als „Tatort“-Ermittler in Spielfilmlänge in die deutschen Wohnzimmer. Nun haben namhafte Schauspieler in einer seltsamen Videoaktion gegen die Corona-Politik Stellung bezogen – und viel Kritik auf sich gezogen. Derweil treten heute vielerorts die nächtlichen Ausgangs­sperren in Kraft.