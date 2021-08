„Freiheit statt Faucismus“: Amerika im Corona-Bürgerkrieg

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

die USA sind immer wieder für Überraschungen gut, leider auch für negative.

Eben noch sah es so aus, als ob Land und Leute unter Führung von Joe Biden die Kurve kriegen: bei Corona, im Klimaschutz, in der Außenpolitik. Tatsächlich hat sich auf diesen Feldern viel getan – jedenfalls so weit die Macht des Weißen Hauses reicht.

Wer aber, wie in jüngsten Umfragen und Studien, in die tieferen Schichten der amerikanischen Gesellschaft hineinleuchtet, stößt auf einen beunruhigenden Befund: Knapp die Hälfte der Amerikaner geht die eingeschlagenen neuen Wege in Wirklichkeit gar nicht mit.

Willkommen zu unserem Newsletter „What's up, America?".

Bislang galt mit Blick auf Biden und seine Impfkampagne: Der Präsident hat einen enormen Erfolg. Inzwischen aber spricht viel dafür, den Daumen nach unten zu drehen: Biden droht beim Thema Corona auf Grund zu laufen.

Politik für die Fifty-Fifty-Nation

Bedrückend groß ist der Anteil der Amerikaner, die dem Impfen weiterhin skeptisch gegenüberstehen. Vollkommen düster wird es, wenn in Umfragen zugleich nach dem politischen Systemvertrauen gefragt wird.

Der Anteil der Amerikaner, die a) geimpft und b) zugleich davon überzeugt sind, dass die Wahl Joe Bidens zum Präsidenten sauber gelaufen ist, liegt nach jüngsten Studien der Monmouth-University, über die der Sender CNN berichtete, bei gerade mal 51 Prozent.

51 Prozent Normalos: Das ist knapp.

„Wir sind eine Fifty-Fifty-Nation“, resümiert der amerikanische Umfrageguru Harry Enten. Extrem knapp seien leider nicht mehr nur die Wahlergebnisse von Republikanern und Demokraten bei Präsidentschaftswahlen. Fifty-fifty werde inzwischen auch die Frage beurteilt, ob man auf das Wahlergebnis vertrauen darf.

ZUM THEMA Abschied von der Realität: das wahre Problem der Amerikaner

Amerika durchlebt eine übermäßige Relativierung von allem und jedem. Das hat Folgen. Denn Vertrauen ist der Anfang von allem, auch bei der Seuchenbekämpfung.

Der in Stanford lehrende Philosophieweltstar Francis Fukuyama („The End of History“) legte soeben dar, dass für den Erfolg von Corona-Politik weniger die demokratische oder autoritäre Struktur des Staates entscheidend sei als die Frage, ob eine Gesellschaft den führenden Leuten vertraut oder nicht.

Corona als Vertrauensfrage: Francis Fukuyama („The End of History“) lehrt Philosophie, Politik und Geschichte an der Stanford University.

„Gesellschaften mit einem kompetenten Staatsapparat, einer Regierung, der die Bürger vertrauen und der sie zuhören, und effektiven Führern haben beeindruckende Leistungen erbracht und den erlittenen Schaden begrenzt“, schreibt Fukuyama im Magazin „Foreign Affairs“. Schlecht abgeschnitten hätten dagegen „Länder mit dysfunktionalen Staaten, polarisierten Gesellschaften oder schwacher Führung“.

Eine Mixtur aus Arroganz und Ahnungslosigkeit

Das Hauptproblem der USA bei der Virusbekämpfung ist die Polarisierung. Es fehlt ein Minimalkonsens.

Schlimmer noch: Ausgerechnet in einem Staat, der weltweit führend war bei der Seuchenbekämpfung – und etwa unter George W. Bush und Barack Obama starke Beiträge zur weltweiten Bekämpfung von Ebola geleistet hat –, ist derzeit eine verhängnisvolle Abkehr vieler Menschen von wissenschaftlichem Denken in Gang gekommen.

Kommt in den USA ein Experte auf den Bildschirm eines nationalen Senders, verzieht knapp die Hälfte des Publikums prompt das Gesicht: Ein Experte! Was weiß der schon?!

Donald Trump selbst hat diese Mixtur aus Arroganz und Ahnungslosigkeit jahrelang vorgelebt, schon im Wahlkampf 2016. Das Wort „Experte“ sprach er, unter dem Gejohle seiner Anhänger, mit gespieltem Ekel aus: „Experten? Hat man von denen nicht mittlerweile wirklich schon genug gehört?“

Fröhlich zelebrierten Trump und seine Anhänger eine Umkehrung der Verhältnisse: Lasst uns aus dem Bauch heraus entschieden, der Uninformierte kann in Wirklichkeit alles viel besser beurteilen. Freunde der Wissenschaft tippten sich an die Stirn. Für die Einfältigen aber war und bleibt dies eine faszinierende Theorie der Befreiung.

Ein Blick auf diese Vorgeschichte hilft beim Verständnis der aktuellen Lage. Corona in den USA ist inzwischen nur eine „Pandemie der Ungeimpften“, wie Biden sagt. Zu besichtigen ist inzwischen eine Pandemie der Trump-Staaten.

Elf von zwölf Staaten mit der aktuell höchsten Inzidenz haben im November 2020 Trump gewählt: Louisiana, Florida, Arkansas, Mississippi, Alabama, Oklahoma, South Carolina, Missouri, Tennessee, Texas und Alaska.

Jede dritte Corona-Neuinfektion in den USA wird derzeit aus nur zwei Bundesstaaten gemeldet: Florida und Texas .

Die Republikaner ziehen bei den Hygienemaßnahmen des Bundes nicht nur nicht mit, sie handeln ihnen aktiv gezielt entgegen.

Wie sich DeSantis in Stellung bringt

Unter den Corona-Verharmlosern in hohen Staatsämtern in den USA ist Floridas Gouverneur Ron DeSantis der einflussreichste. Dieser Tage erst betonte DeSantis wieder, ein Neuanstieg der Infektionszahlen sei „egal“, dies dürfe niemanden mehr erschrecken als etwa ein saisonaler Anstieg der Grippe.

Mit immer neuen kontroversen Maßnahmen hat sich der 42-Jährige mittlerweile bundesweit Profil verschafft.

DeSantis will Schulen staatliche Unterstützung entziehen , wenn sie Masken vorschreiben.

Auch hat DeSantis Läden und Restaurants verboten, Impfnachweise zu verlangen .

Zudem hat er die täglichen Behördenberichte über Corona-Tote gestoppt. Aus seiner Sicht genügt es, alles paar Wochen die Tendenzen zusammenzufassen, ohne Angaben zu Alter und Herkunft einzelner Opfer.

Im vorigen Jahr liefen gegen DeSantis in Florida Kampagnen, in denen er als „DeathSantis“ dargestellt wurde: Seine Politik trage bei zum Tod von Menschen, warnten Kritiker.

„Er killt Florida mit seiner Doofheit“: Kampagne gegen Gouverneur DeSantis im Jahr 2020. © Quelle: DeathSantis for Covid

DeSantis blieb aber im Sattel. Und Florida stimmte im November 2020 mehrheitlich für Trump.

Zu weit ging DeSantis allerdings, als er jüngst auch Reedern von Kreuzfahrtschiffen verboten hatte, einen Impfnachweis für Passagiere zu verlangen – eine Vorgabe, die weltweit für Kopfschütteln gesorgt hatte. Der Branchenriese Norwegian Cruise Lines reichte Klage ein und setzte sich durch, wie NBC News Anfang dieser Woche berichtete.

Ein Spiel mit lebenden Menschen

DeSantis spielt ein riskantes Spiel, immerhin geht es um lebende Menschen und eine echte Pandemie. Die jüngsten virologischen Tendenzen in Florida führen dazu, dass mittlerweile auch unter den Republikanern einige mit Blick auf DeSantis bedächtig die Köpfe wiegen und sich fragen, ob es DeSantis nicht zu weit treibe.

24.000 Neuinfektionen – das ist ein neuer Rekord für den Bundesstaat. Das nationale Center for Disease Control registrierte am Wochenende in Florida binnen eines einzigen Tages knapp– das ist ein neuer Rekord für den Bundesstaat.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt ebenfalls wieder. Jedes vierte Klinikbett in Florida ist seit Sonntag von einem Covid-19-Patienten belegt.

Todesfälle in Florida lassen aufhorchen. Binnen zwei Wochen starben gleich sechs Spektakuläre und rätselhaftelassen aufhorchen. Binnen zwei Wochen starben gleich sechs Gemeindemitglieder einer Kirche in Jacksonville, alle ungeimpft. Gemeldet wurde auch, von einem erschütterten Krankenhauschef , der Tod eines ungeimpften 16-Jährigen ohne Vorerkrankungen. Ärzte deuten auf die Tücken der Delta-Variante.

„Florida will Freiheit statt Faucismus“

DeSantis aber senkt angesichts aller Fragen und Vorwürfe nur die Hörner tiefer. Die eigentliche Bedrohung der Menschen, das steht für ihn fest, sei nicht nicht etwa das Virus, sondern der „biometrische Superstaat“. Unter Hinweis auf Amerikas wohl bekanntesten Arzt, den Immunologen Dr. Anthony Fauci, der alle US-Präsidenten seit Ronald Reagan berät, gab DeSantis die Losung aus, Florida habe sich für Freiheit statt Faucismus entschieden: „Freedom over Faucism.“

Warnt vor einer Variante, „die gefährlicher ist als Delta“: Anthony Fauci, Immunologe und oberster seuchenpolitischer Berater von US-Präsident Joe Biden. © Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Fauci indessen mahnte gerade dieser Tage wieder zur Eile beim Impfen: Wenn das Virus bis in den Winter weiterschwele, könne nach Delta eine weitere, noch gefährlichere Variante entstehen: „Dann kommen wir wirklich in Schwierigkeiten“, warnte Fauci am Wochenende in einem Interview mit der McClatchy Mediengruppe. Die Ansteckungsketten müssten dringend unterbrochen, neue Ausbrüche erstickt werden. Das gehe nur durch Impfen.

„Menschen, die sich nicht impfen lassen, denken fälschlicherweise, dass es nur um sie geht“, sagte Fauci. „Aber so ist es nicht. Es geht auch um alle anderen.“

Nicht an sich denken? Dem Karrieristen DeSantis ist dieser Ansatz fremd. Gleiches gilt für den Gouverneur von Texas, Greg Abbott, der ebenfalls mehr denn je auf Ideologie statt Immunologie setzt: Jeder Texaner entscheide schon immer noch selbst, tönte Abbott dieser Tage, ob er eine Maske trägt oder sich impfen lässt.

Es gehe, sagt Abbott, Leuten wie ihm und DeSantis gar nicht um Gesundheitspolitik, sondern um etwas anderes, viel Größeres: „Wir wollen Amerika wieder republikanischer machen.“

FACTS AND FIGURES: Israel fürchtet US-Variante

Rühren die USA, beim Impfen hinter die EU zurückgefallen, gerade die nächste Corona-Supervariante an? Genau diese Sorge scheint israelische Forscher umzutreiben. Von möglichen „neuen und mächtigen Varianten“ ist die Rede. Wie die Zeitung „Haaretz“ berichtet, gibt es in der israelischen Regierung Kräfte, die die USA deshalb zum „Hochrisikogebiet“ erklären wollen.

Schon jetzt gilt für Einreisende aus den USA, dass ihnen unabhängig vom Impfstatus Quarantäneregelungen in Israel auferlegt werden. Bei Hochstufung der USA zum „Hochrisikogebiet“ würde Israels Regierung ihren eigenen Landsleuten Reisen in die USA komplett untersagen. Gebremst werde dies derzeit aus Sorge vor „politischen Auswirkungen“, schreibt „Haaretz“. Bis zum 16. August soll eine Entscheidung gefunden werden.

POPPING UP: Obamas „kleine“ Geburtstagsparty

Barack Obama hat am Wochenende seinen 60. Geburtstag gefeiert – in etwas kleinerem Rahmen als zunächst geplant. Anfangs wollte er 700 Gäste einladen, unter dem Eindruck von Corona sei die Liste aber „signifikant gekürzt“ worden, sagte eine Sprecherin des früheren Präsidenten.

Am Platzmangel lag es nicht. Das Anwesen der Obamas auf der Nobelinsel Martha’s Vineyard in Massachusetts erstreckt sich über zwölf Hektar. Es gibt einen Privatstrand, diverse Gästehäuser und ein Haupthaus mit 700 Quadratmetern.

Für knapp 12 Millionen Dollar – die offenbar zum großen Teil aus den Erlösen ihrer Bücher stammen – haben Barack und Michelle Obama Ende vorigen Jahres dieses Anwesen auf Martha’s Vineyard in Massachusetts gekauft. © Quelle: realtor.com

Wer am Ende „in“ blieb und wer rausgestrichen wurde, blieb ein gut gehütetes Geheimnis. Die Gäste durften nichts in sozialen Netzwerken posten, Drohnen durften nicht übers Gelände fliegen. Die US-Medien stützten sich am Ende notgedrungen auf viel Hörensagen. Als gesichert gilt, dass George Clooney, Steven Spielberg und Oprah Winfrey dabei waren, außerdem der Rapper Jay-Z und die Sängerin Beyoncé.

Stirnrunzeln löste dagegen der Umstand aus, dass auch mittlere Größen aus dem Showgeschäft wie etwa die Schauspielerin Kim Fields aus der Reality Show „Real Housewifes of Atlanta“ am Wochenende auf Martha’s Vineyard von Fotografen gesichtet wurden. Manche Obama-Fans fragten sich: Warum ist die eingeladen und ich nicht? Die „New York Times“ wusste Trost: Es sei möglich, notierte das Blatt mit einiger Säuernis, dass manche Berühmtheiten einfach beschlossen hatten, auf die Insel zu kommen, obwohl sie nicht eingeladen waren.

DEEP DIVE: China schafft Platz für Atomraketen

Es ist ein Thema, zu dem westliche Regierungsvertreter bislang am liebsten schweigen, in Washington ebenso wie in Europa: China will nach seinen gewaltigen Rüstungsanstrengungen für Marine und Luftwaffe nun offenbar auch bei nuklearen Raketen ein neues Kapitel aufschlagen.

Kommerzielle Satellitenbilder zeigten bereits vor einigen Wochen, dass China 120 Raketensilos in der Nähe von Yumen in der Provinz Gansu baut. Jetzt entdeckten Wissenschaftler ein zweites Raketensilofeld, in der Nähe der bezirksfreien Stadt Hami im Osten der Provinz Xinjiang.

Silofeld in der Region Xinjiang: Die Federation of American Scientists sieht in China Anzeichen für einen „rasanten“ Ausbau des Atomraketenarsenals. © Quelle: Federation of American Scientists

Die Bauarbeiten hätten ein „rasantes Tempo“, berichtet Matt Korda, Research Associate beim Nuclear Information Project der Federation of American Scientists. Die Silos bei Yumen und Hami seien „die bedeutendste Erweiterung des chinesischen Nukleararsenals aller Zeiten“.

China hatte seit Jahrzehnten nur etwa 20 Silos für Flüssigbrennstoff-DF-5-Interkontinentalraketen. Mit 120 in Yumen, weiteren 110 Silos in Hami werde jetzt binnen kurzer Zeit eine Verzehnfachung bewirkt. Die Zahl der im Bau befindlichen neuen chinesischen Silos übersteige bereits die Zahl der von Russland betriebenen silobasierten Interkontinentalraketen und entspreche mehr als der Hälfte der gesamten US-amerikanischen Interkontinentalraketen. „Das chinesische Raketensiloprogramm stellt den umfangreichsten Silobau seit dem US-amerikanischen und sowjetischen Raketensilobau während des Kalten Krieges dar.“

WAY OF LIFE: Einkaufen ohne Kasse

Nachdem Amazon den Handel mit Non-Food-Produkten weltweit verändert hat, nimmt sich der Konzern nun auch die Lebensmittelmärkte vor. Daran, dass der Kunde die Waren selbst aussuchen und abholen kann, soll sich nichts ändern. Dennoch ist eine revolutionäre Neuerung geplant: Das Schlangestehen an der Kasse fällt weg, ein für allemal.

Bei Amazon Fresh in Warrington, Pennsylvania, zum Beispiel, konnten die Kunden in dieser Woche das neue System erstmals ausprobieren. In einem unaufgeregten Bericht beschreibt die Lokalzeitung „The Philadelphia Inquirer“ die Neuerungen. Legt man Gemüse in den neuen High-Tech-Einkaufswagen, wird es automatisch erkannt, gewogen, auf die Rechnung gesetzt – und abgebucht. Amazon-Läden mit dieser Technologie wurden bereits in Illinois und Kalifornien eröffnet.

Diese Kette kassiert ohne Kassierer: Amazon Fresh. © Quelle: imago images/i Images

Fortschritt oder nicht? Mediziner loben den damit wachsenden Abstand zwischen den Kunden in pandemischen Zeiten. Datenschützer sehen einen weiteren Rückzug des Privaten. Und Gewerkschafter rätseln, wie viele Jobs im Lebensmittelhandel am Ende noch bleiben werden, wenn niemand mehr kassiert.

Hektisch tüfteln Supermarktketten in aller Welt, auch in Europa, derzeit an eigenen technologischen Alternativen: Eine „Amazonisierung“ soll verhindert werden. Startet die Konkurrenz wieder mal zu spät?

Vielleicht fallen physische Einkäufe in Zukunft auch komplett weg. Schon im letzten Jahr schaffte es Amazon, für Prime-Kunden in Philadelphia, Phoenix, Orlando, Dallas, Nashville und Washington, D.C., eine Lieferung aller denkbaren Kleinigkeiten noch am selben Tag sicherzustellen. Am vorigen Mittwoch kamen sechs weitere Städte in Amazons Same-Day-Delivery-Programm: Baltimore, Chicago, Detroit, Tampa, Charlotte und Houston.

Einmal mehr jedenfalls bieten die USA auch an dieser Stelle einen Blick auf die kommenden Dinge.

Der nächste USA-Newsletter erscheint in 14 Tagen, am 24. August.

Ihr Matthias Koch

