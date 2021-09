Kinderschutzbund lehnt „Freedom Day“-Debatte entschieden ab

Anzeige

Berlin. Der Kinderschutzbund lehnt die Diskussion um die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen entschieden ab. „Die Debatte um das Fallenlassen aller Maßnahmen ignoriert völlig die Belange der Bevölkerungsgruppen, die sich nicht impfen lassen können, und das sind insbesondere alle Kinder unter zwölf Jahren“, sagte Bundesgeschäftsführer Daniel Grein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Anliegen von Kindern fanden in der Pandemie ohnehin zu wenig Gehör.“ Die aktuelle Debatte reihe sich in diese Erfahrung ein.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hatte vor wenigen Tagen einen „Freedom Day“ am 30. Oktober nach Vorbild Großbritanniens gefordert. „Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat“, hatte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt.

Gassen betonte, das Datum gebe jedem, der wolle, genug Zeit, sich noch impfen zu lassen. Ohne die Ankündigung eines „Freiheitstages“ würde sich Deutschland endlos weiter durch die Pandemie schleppen, so der Kassenärzte-Chef.

Grein: Vorgehen ist zu risikoreich

Kinderschutzbund-Geschäftsführer Grein schätzt solch ein Vorgehen als zu risikoreich ein, so lange es keine Impfung für Kinder unter zwölf Jahren gibt. „Die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung – gerade auch bei Kindern – sind noch nicht bekannt. Deshalb ist es zynisch, die Kinder jetzt diesem Risiko unkontrolliert aussetzen zu wollen“, sagte er dem RND.

Sie hätten in den letzten eineinhalb Jahren so sehr zurückstecken müssen, um andere Teile der Gesellschaft zu schützen, gab Grein zu Bedenken. „Kinder haben ein Recht auf Bildung, auf Freizeit und auf Gesundheit.“ Es werde Zeit, dass ihre Bedürfnisse und ihre Rechte stärker in den Fokus gerückt und nicht auf ihrem Rücken die vermeintlich wiedergewonnene Freiheit Erwachsener gefeiert würde, so Grein.