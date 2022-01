„Freedom Day“ in Dänemark: Regierung will Corona-Beschränkungen zum 1. Februar aufheben

Anzeige

Kopenhagen. Wie mehrere dänische Medien übereinstimmend berichten, will die Regierung in Kopenhagen praktisch alle Corona-Maßnahmen ab dem 1. Februar aufheben. Die Tageszeitung „Berlingske“ und der Sender „TV2″ beziehen sich auf ein Schreiben von Gesundheitsminister Magnus Heunicke an den Epidemieausschuss des Parlaments.

Weiter heißt es in dem Schreiben, dass die Regierung beabsichtigt, Corona ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“ einzustufen. Die Einstufung gilt als Grundlage für die Regierungsbefugnis zu weitreichenden Beschränkungen.