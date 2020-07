Französische Regierung bleibt bei Rentenreform - verschiebt sie aber

Corona-Krise: “Die Rente wird ohne Wenn und Aber gezahlt”

Ist die Rente noch sicher, auch in Zeiten von Corona? Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, spricht im Interview über die Finanzlage der Rentenkasse - und sie verrät, wie sich der Beitragssatz voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren entwickelt. Außerdem stellt sie sich der Frage, warum die Auszahlung der Grundrente so lange dauert.