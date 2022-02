Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey mit Coronavirus infiziert

Anzeige

Berlin. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach einem positiven PCR-Test begebe sie sich nun umgehend in Isolation, teilte die SPD-Politikerin am Freitagabend über Twitter und Instagram mit.

„Bisher habe ich keine Symptome“, schrieb Giffey. Alle Termine in den kommenden Tagen mit ihr würden, sofern dies möglich sei, als Telefon- oder Videokonferenz stattfinden, so die Politikerin weiter.

Die 43-Jährige hatte am Mittwoch an dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie teilgenommen und bei der anschließenden Pressekonferenz an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gesessen.

Am Freitag hatte sich Giffey auch mit dem Berliner evangelischen Bischof Christian Stäblein getroffen. Dabei sei es unter anderem um die großen Themen Berlins wie Wohnen und gesellschaftlicher Zusammenhalt gegangen, teilte eine Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mit. Ob auch er positiv auf das Coronvirus getestet wurde, war zunächst unklar.

An diesem Samstag wollte Giffey an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Role of Cities“ auf der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen.