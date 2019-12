Frankreichs Rentenreformversuch wird zum Psychodrama

Anzeige

Paris. Die Franzosen haben vor zweieinhalb Jahren einen Präsidenten mit einem Programm gewählt, das nicht nur Gemütlichkeit versprach. Eine Modernisierung, ja sogar eine tiefgreifende „Umwandlung“ des Landes kündigte Emmanuel Macron damals an, darunter auch eine Rentenreform für ein gerechteres, transparenteres und weniger kostspieliges System. Doch nun, da er es umsetzen will, geht ein Teil der Betroffenen auf die Barrikaden und legt seit einer Woche mit Streiks das Land in Teilen lahm.

Zu groß ist die Angst, länger arbeiten zu müssen, weniger Rente zu erhalten – und bisherige Privilegien zu verlieren, wie den Renteneintritt mit Anfang, Mitte 50 für Angestellte der Staatsbahn oder der Pariser Verkehrsbetriebe. Das Argument, man kämpfe im Namen aller um die Bewahrung des Sozialstaates, greift nicht: Es geht um die Verteidigung von Pfründen einzelner innerhalb eines Systems, das durch seine diversen Sonder- und Ausnahmeregeln undurchschaubar und eben nicht gerecht ist.

Doch auch in einer Zeit, in der die Menschen zunehmend älter werden und immer weniger Berufstätige für einen Rentner aufkommen, gilt längeres Arbeiten in Frankreich als Tabu – und jede Regierung, die sich daran wagt, provoziert ein Psychodrama. Dabei bietet der Premierminister zahlreiche Zugeständnisse an: Es gibt lange Übergangsfristen, Geringverdiener und Frauen erhalten mehr Ansprüche, Gutverdiener werden stärker zur Kasse gebeten, beschwerliche Arbeiten berücksichtigt.

Dennoch wird die Reform mit erstaunlicher Schärfe abgelehnt, wohl auch weil es an Vertrauen in die Regierung fehlt. Sie wird grundsätzlich verdächtigt, ohnehin nur sparen und immer mehr Einschnitte umsetzen zu wollen.

Präsident Macron bezahlt nun für einen Kurs, der bislang sozial Schwächere benachteiligt hat. Die Abschaffung der Reichensteuer wurde ihm bis heute nicht verziehen. Er, der seinen Erfolg auf seinem Ruf als mutiger Reformer aufgebaut hat, und sein Premierminister werden noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um das Land aus seiner Blockade-Situation zu befreien.