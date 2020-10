Frankreichs Innenminister nach Attacke in Nizza: “Wir sind im Krieg”

Anzeige

Paris. Nach dem mutmaßlich terroristischen Messerangriff in Nizza mit drei Toten hat Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin weitere Anschläge nicht ausgeschlossen. „Wir sind im Krieg“, sagte der Ressortchef am Freitag im Sender RTL.

Das Land kämpfe gegen eine „islamistische Ideologie“. Man müsse leider hinnehmen, dass weitere Taten möglich seien. In den vergangenen Wochen seien 14 radikalisierte Ausländer ausgewiesen worden.

Ein 21-Jähriger soll am Donnerstag laut Ermittlern drei Menschen in Nizza mit einem Messer getötet haben, zwei Opfer wurden in der Kirche Notre-Dame im Stadtzentrum aufgefunden. Frankreich rief nach dem Angriff die höchste Terrorwarnstufe aus.

Der schon länger laufende inländische Anti-Terroreinsatz „Sentinelle“ des Militärs wird laut Staatschef Emmanuel Macron von bisher 3000 auf nun 7000 Soldaten aufgestockt.