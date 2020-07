Frankreich würdigt Corona-Helden am Nationalfeiertag

Anzeige

Paris. Rettungssanitäter, Supermarktkassierer, Postboten: Am Nationalfeiertag ehrt Frankreich alle Menschen, die in der Coronavirus-Krise besondere Dienste geleistet haben. Die Feier am Dienstag in Paris sollte zudem an Krankenhaus- und Pflegekräfte erinnern, die beim Kampf gegen das Virus gestorben sind.

Die Zeremonie begann zunächst mit einer Hommage an Ex-Präsident Charles de Gaulle, der vor 80 Jahren zum Widerstand gegen Nazi-Deutschland aufrief.

Statt der üblichen Militärparade auf der Champs-Élysées findet die Veranstaltung auf dem Place de la Concorde statt, ist aber für die Öffentlichkeit gesperrt. Die Gäste in diesem Jahr sind weniger Staats- und Regierungschefs als vielmehr Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Angestellte aus Supermärkten, Masken-Näherinnen und andere Menschen, die das Land in der Corona-Pandemie gestärkt haben.

Flugshow mit Kampfjets und Hubschraubern

Höhepunkt der Feier wird eine Flugshow mit Kampfjets sowie Hubschraubern sein, die Covid-19-Patienten transportiert haben. Die Nationalhymne Marseillaise wird von einer Militärband vorgetragen.

Frankreich hat mehr als 30.000 Todesopfer in der Coronavirus-Krise verzeichnet. Wissenschaftler haben vor einem Wiedererstarken des Virus gewarnt, weil Bürgerinnen und Bürger sich nicht mehr an die Abstandsregeln für Sozialkontakte halten, Tanzpartys veranstalten und in den Sommerurlaub fahren.