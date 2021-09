Yannick Jadot: Ein grüner Pragmatiker will in den Élysée-Palast

Anzeige

Anzeige

Paris. Am Ende war es knapper, als Yannick Jadot sich das wohl wünschte, aber sein Ziel hat er trotzdem erreicht: Der 53-jährige EU-Abgeordnete tritt bei der Präsidentschaftswahl im April 2022 als Kandidat für die französische Grünen-Partei „Europa-Ökologie – Die Grünen“ (EELV) an. Mit 51,03 Prozent setzte er sich in der zweiten Runde der Vorwahl gegen die Wirtschaftswissenschaftlerin Sandrine Rousseau durch, die sich selbst als „radikal“ und „Öko-Feministin“ bezeichnete.

Jadot beschwor demgegenüber eine „lösungsorientierte Ökologie“, die sich der Wirtschaft nicht verschließe. Dass die bis vor Kurzem unbekannte Rousseau ihm so gefährlich werden konnte, lässt sich auch als Misstrauensvotum eines Teils der insgesamt 122.000 Wählenden lesen. Denn Jadot gilt als „Realo“.

Manche nennen Jadot einen „deutschen Grünen“

Anzeige

Manche Parteikolleginnen und -kollegen nennen ihn sogar einen „deutschen Grünen“, was nicht als Kompliment gemeint ist: zu linientreu, zu kompromissbereit. Diesem Vorwurf widerspricht er und verweist auf seine früheren humanitären Einsätze in verschiedenen Ländern und seine Jahre bei Greenpeace Frankreich, wo er für eine Aktion verurteilt wurde, bei der er mit einem Team in eine Militärbasis in der Bretagne eindrang, in der Langstreckenraketen mit nuklearen Sprengköpfen gelagert wurden.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag”. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Seit 2009 sitzt Jadot im EU-Parlament und ist dort Vizepräsident der Kommission für internationalen Handel. Spätestens seit seiner erfolgreichen Kampagne für die Europa-Wahlen 2019, bei denen EELV 13,5 Prozent der Stimmen holte, gilt der groß gewachsene Politiker in Frankreich als Gesicht der Grünen, ohne Parteichef zu sein. Er tritt häufig in den Medien auf und steht zu seiner Ambition, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen.

Jadot will „Klimapräsident“ sein

Anzeige

Bei den jüngsten regionalen und kommunalen Wahlen legte die Partei gewaltig zu. Sie stellt nun in mehreren Städten wie Lyon, Bordeaux und Straßburg die Bürgermeister und regiert in Paris und Marseille mit. Dass auch auf nationaler Ebene die Zeit der Grünen gekommen sei, daran glaubt Jadot. Er wolle ein „Klimapräsident“ sein, sagte er bei seiner ersten Rede als frisch gekürter Kandidat: „Wir werden die ganze Politik, jeden Euro auf das Klima abstimmen.“

Anzeige

Sein Programm sieht das Streichen öffentlicher Gelder für Unternehmen, die mit fossilen Energien arbeiten, und einen „verantwortungsbewussten“ Atomausstieg innerhalb der nächsten 15 bis 20 Jahre vor. Die Mehrwertsteuer auf Bio- und regionale Produkte will er komplett abschaffen und ein jährliches Investitionspaket von 50 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Wirtschaft, die thermische Sanierung von Wohnungen und die Förderung erneuerbarer Energien schnüren. Wie er das finanzieren möchte, hat er noch nicht gesagt.

Frankreichs Grüne sind selbstbewusster

Bereits bei der letzten Präsidentschaftswahl 2017 konnte sich Jadot als Kandidat seiner Partei durchsetzen, doch angesichts schwacher Zustimmungswerte reihte er sich hinter den sozialistischen Bewerber Benoît Hamon ein, der letztlich nur 6,4 Prozent der Stimmen holte.

Dieses Mal sind die Grünen selbstbewusster, doch in Umfragen liegt Jadot mit 6 bis 7 Prozent in etwa gleichauf mit der sozialistischen Kandidatin, der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Auch der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon liegt derzeit bei 8 Prozent.

Gelingt es dem linken und grünen Lager nicht, sich zu verbünden, erscheinen die Chancen, sich für die zweite Runde zu qualifizieren, sehr gering. Jadot wird seinen Pragmatismus noch brauchen.