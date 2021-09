Frankreich: ungeduldiges Warten auf die neue deutsche Regierung

Anzeige

Paris. Die treffendste Überschrift im französischen Zeitungskiosk hatte an diesem trüben Montagmorgen wie so oft die Zeitung „Libération“, die sich immer gerne an Wortspielen versucht: „Le Bundes vague“ titelte sie in Anspielung auf die vagen Schlüsse, die vorerst aus dieser Bundestagswahl zu ziehen sind. In Frankreich stellt man sich auf ein langes Warten auf die nächste Koalition ein, mit der man künftig zusammenarbeitet.

Als unpassend wird wahrgenommen, dass die Zeit der Koalitionsverhandlungen, in der wenig Substanzielles vom so wichtigen deutschen Partner zu erwarten sein dürfte, ausgerechnet in die Phase fällt, in der die französische EU-Ratspräsidentschaft vorbereitet wird.

Präsident Emmanuel Macron erhofft sich viel von seinem turnusmäßigen Vorsitz im Rat der Europäischen Union ab Januar, auch weil der französische Wahlkampf in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreichen wird: Im April 2022 finden die Präsidentschaftswahlen und im Juni die ebenfalls wichtigen Parlamentswahlen statt.

Der Kommentator der rechtskonservativen Zeitung „Le Figaro“, Philippe Gélie, geht von einer „moderaten Koalition“ als Verlängerung von 16 Jahren „Merkelismus“ aus – „jener Methode, die darin besteht, Ecken abzurunden und die wirtschaftlichen Interessen des Landes zu verteidigen, indem man es so gut wie möglich vor den Erschütterungen in der Welt beschützt“.

Seitens der Regierung betonte Clément Beaune, Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, in einem Interview, die deutsch-französische Beziehung sei unersetzbar: „Der Kompass ist klar: Der neue Kanzler wird als Erstes nach Paris blicken, und Frankreich wird Deutschland sofort die Hand reichen.“

Man könne mit jeder Konstellation zusammenarbeiten, auch wenn es mit der SPD und den Grünen größere Unterschiede bei Fragen der Energieversorgung oder der Verteidigung gebe, mit der Union und der FDP mehr hinsichtlich der Investitionen und der Haushaltsregeln. Die Zeit der Koalitionsverhandlungen dürfe „keine Eiszeit oder Phase der Distanz zwischen Paris und Berlin sein“, sondern beide Partner würden weiterhin eng zusammenarbeiten.