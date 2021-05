Umfrage: Partei von Rechtspopulistin Marine Le Pen im Aufwärtstrend

Anzeige

Paris. Rund ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen wächst in Frankreich einer Umfrage zufolge die Unterstützung für die Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Den Ideen der Rechtsaußenpartei Rassemblement National (RN/früher: Front National) stimmen 29 Prozent der Befragten zu.

Das zeigen die Ergebnisse einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Kantar für den Sender Franceinfo und die Zeitung „Le Monde“ am Montag. Das ist ein Anstieg von drei Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Den höchsten Zustimmungswert für die Ideen von RN gab es 2014 mit 34 Prozent.

Nur noch knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) ist davon überzeugt, dass die Partei eine Gefahr für die Demokratie in Frankreich darstellt. Im Gegenzug sind 42 Prozent davon überzeugt, dass RN keine Gefahr für die Demokratie darstellt – das ist der höchste Wert bei dieser Frage seit 2014.

Le Pen hält sich für vertrauenswürdig

Die restlichen Befragten hatten zu der Frage keine Meinung. Gleichzeitig steige der Anteil der Menschen, die noch nie für RN gestimmt haben, dies aber in Erwägung ziehen, wieder an, so Kantar.

Knapp ein Viertel (24 Prozent) der Befragten würde Marine Le Pen für eine gute Präsidentin halten und hält sie für ehrlich und vertrauenswürdig. Mehr als die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass sie entschlossen ist (67 Prozent) und in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen (53 Prozent).

Le Pen hatte bereits angekündigt, dass sie bei den Wahlen um das höchste Staatsamt in einem Jahr wieder antreten will. Nach ihrer schweren Schlappe gegen Emmanuel Macron hofft die Juristin nun auf eine Revanche.