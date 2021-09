Sarkozy wird verurteilt und keinen erschüttert es

Anzeige

Anzeige

Paris. Der Aufschrei in Frankreich ist erstaunlich leise: Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt – und keinen erschüttert es? Es hat sich ein gewisser Gewöhnungseffekt, ja eine Skandalmüdigkeit eingestellt, handelt es sich doch schon um seine zweite Schuldigsprechung in einem Jahr und nur eine von mehreren Justizaffären, in die der frühere Staatschef verwickelt ist.

Die lautstarke Empörung ist vielmehr auf seiner Seite: Wie können Richter es wagen, ihm illegales Handeln zu unterstellen? Dabei gibt es dafür eindeutige Beweise.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter “Der Tag”. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Sarkozy hält sich für unangreifbar

Sarkozy gehört zu der Sorte Politiker, die sich für unangreifbar halten und glauben, über dem Gesetz zu stehen, das nur für andere gilt; völlig überzeugt davon, dass nichts und niemand sie aufhalten darf.

Er wusste, dass er die legale Obergrenze für Wahlkampfausgaben, die gleiche Bedingungen für die Kandidaten sicherstellen soll, deutlich überschritt – und nahm es in Kauf. Im Sinne einer gerechten Justiz ist seine Strafe richtig und wichtig, auch wenn er bedauerlicherweise nie ein Gefängnis von innen sehen wird im Gegensatz zu anderen, weniger berühmten Kriminellen. Und kriminell hat er ohne Zweifel gehandelt.