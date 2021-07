Frankreich liefert eine Million Impfdosen an Tunesien im Kampf gegen Corona-Welle

Anzeige

Paris. Mit einer Versorgungsbrücke liefert Frankreich dem schwer von der Corona-Pandemie getroffenen Tunesien Impfstoffe und Sauerstoff.

In den vergangenen fünf Tagen habe Frankreich 1,1 Millionen Dosen Impfstoff in das nordafrikanische Land geflogen, sagte Tourismusminister Jean-Baptiste Le Moyne am Freitag dem Sender France-Info. Die französische Marine habe am Donnerstag drei riesige Container mit dringend benötigtem Sauerstoff geliefert, twitterte der Minister.

Von den Impfstoffdosen kamen 800.000 aus französischen Beständen. Paris stütze sich aber auch auf das Covax-Programm der UN, das ärmere Länder mit Vakzinen versorgen soll, sagte Lemoyne. Die Lieferungen per Schiff sollen bis Mitte August andauern, um medizinisches Gerät, Masken und anderes Material nach Tunesien zu bringen.

Tunesien hat pro Kopf der Bevölkerung mehr Todesopfer in Verbindung mit der Pandemie gemeldet als jedes andere afrikanische Land; in den vergangenen Wochen zählten die Todesraten zu den höchsten weltweit.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in dem Land mit weniger als zwölf Millionen Einwohnern mehr als 18.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Präsident Kais Saied wies das Militär am Mittwoch an, das Pandemiemanagement im Land zu übernehmen.