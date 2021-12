Frankreich fasst Geschäftsmann nach Chemiewaffeneinsatz in Syrien

Anzeige

Paris. In Frankreich ist ein seit Jahren gesuchter Geschäftsmann festgenommen worden, der der syrischen Regierung Material zur Herstellung von Chemiewaffen verschafft haben soll.

Es handele sich um den im Ausland ansässigen Chef eines internationalen Unternehmens, das 2016 bereits wegen Unterstützung der Regierung von Präsident Baschar al-Assad ins Visier von US-Sanktionen geraten sei, berichtete der Sender France info am Montag.

Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Dem 59 Jahre alten Franko-Syrer werden unter anderem Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beihilfe zu Kriegsverbrechen vorgeworfen. Der Mann sei kurz vor Weihnachten in Südfrankreich gefasst worden und befinde sich in Untersuchungshaft.

Der Syrienkonflikt dauert inzwischen seit rund zehn Jahren an. Westliche Staaten, syrische Oppositionelle und Menschenrechtsorganisationen haben vor allem die Assad-Regierung für mehrere Giftgasangriffe in Syrien mit zahlreichen Toten verantwortlich gemacht. Syrien und Russland – der wichtigste Verbündete der Führung in Damaskus – haben dies stets zurückgewiesen.