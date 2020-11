Nach brutalem Einsatz: Frankreichs Justiz klagt vier Polizisten an

Anzeige

Paris. Wegen eines Angriffs auf einen schwarzen Musikproduzenten ist in Frankreich in der Nacht zum Montag Anklage gegen vier Polizisten erhoben worden.

Das berichtete die Agentur AFP am Montagmorgen unter Berufung auf die Justizbehörden. Der brutale Polizeieinsatz in Paris hatte in den vergangenen Tagen in Frankreich landesweit für Empörung und Proteste gesorgt.

Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Polizisten einen Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios massiv attackieren.

Am Wochenende hatten über 100.000 Menschen in Frankreich gegen Polizeigewalt und ein geplantes Sicherheitsgesetz demonstriert. Wie das Innenministerium mitteilte, waren am Samstag landesweit 133.000 Menschen auf der Straße. Allein in Paris beteiligten sich demnach 46.000 an den Protesten.

Die Veranstalter sprachen von insgesamt 500.000 Demonstranten und 200.000 in der Hauptstadt. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

Bilder der Demonstrationen zeigen brennende Autos, von Tränengas und Rauch verhangene Straßen und körperliche Auseinandersetzungen. Der Generaldirektor von Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, schrieb auf Twitter von einem Journalisten, dem auf der Demonstration in Paris mit einem Knüppel ins Gesicht geschlagen wurde. Diese Polizeigewalt sei inakzeptabel.

Wie viele Demonstranten verletzt wurden, war zunächst unklar. Laut Innenminister Gérald Darmanin erlitten insgesamt 98 Sicherheitskräfte bei den Krawallen Verletzungen. Er sprach ihnen auf Twitter seine Unterstützung aus und verurteilte die Gewalt. Bei den Demonstrationen wurden 81 Menschen festgenommen, wie sein Ministerium mitteilte.