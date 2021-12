Nächster Bundespräsident: Fast alles spricht für Steinmeier

Anzeige

Berlin. Christian Lindner hat am Mittwoch einen Pflock eingeschlagen. Um 18.53 Uhr schrieb der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister bei Twitter: „Die Fraktionen der FDP in Bund und Ländern unterstützen Frank-Walter Steinmeier bei der Kandidatur für eine 2. Amtszeit als Bundespräsident. Er ist eine herausragende Persönlichkeit und hat sich in polarisierenden Zeiten um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht.“

Zwar hat Lindner seine Präferenz für den Sozialdemokraten bereits weit vor der Bundestagswahl erkennen lassen. Seine neueste Stellungnahme bekommt aber eine besondere Relevanz schon deshalb, weil die Bundesversammlung am 13. Februar zusammentritt – also in nicht einmal zwei Monaten. So mutet der Tweet des FDP-Vorsitzenden fast wie eine Vorentscheidung an.

Klare Gefechtslage

Die Bundesversammlung setzt sich aus den 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten entsandt werden - zusammen sind es 1472 Mitglieder. In den ersten beiden Wahlgängen ist laut Grundgesetz die absolute Mehrheit erforderlich, im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Das 65-jährige Staatsoberhaupt hatte schon im vorigen Mai erklärt, sich um eine zweite Amtszeit bewerben zu wollen. Das galt seinerzeit als einigermaßen riskant, weil niemand wissen konnte, wie die Bundestagswahl ausgeht und wie sich die neue Regierung zu der Personalie verhalten würde. Zwar sagte eine Grünen-Politikerin aus der zweiten Reihe zuletzt, was die Spitzen der Koalitionsfraktionen SPD, Grüne und FDP in der letzten Nacht der Koalitionsverhandlungen besprochen hätten, das wisse außer den Beteiligten „kein Mensch, das ist eine ziemliche Black Box“. Dennoch ist die Gefechtslage ziemlich klar.

Die SPD hält an Steinmeier fest. Er ist schließlich ihr Mann und hat seine erste Amtszeit weithin fehlerfrei absolviert. Die Liberalen haben sich nun ebenfalls und unwiderruflich festgelegt. Von Lindners Tweet kämen sie, selbst wenn sie wollten, nicht mehr herunter.

CDU und CSU wiederum haben mehrfach für eine Frau geworben. Das wirkt nicht auf alle wirklich glaubwürdig. Schließlich hat es die Union mit der Frauenförderung sonst auch nicht so. Im neuen Fraktionsvorstand beträgt deren Anteil gerade mal 25 Prozent. Das Kalkül allerdings ist offenkundig: CDU und CSU möchten die Grünen aus der Reserve locken und so einen Keil in die Ampel-Koalition treiben. Dass dies gelingt, ist unwahrscheinlich – aber auch nicht ganz ausgeschlossen.

Dagegen spricht, dass es einen koalitionsinternen Affront bedeuten würde, wenn die Grünen gegen Sozialdemokraten und Liberale für eine Frau votieren würden. Lange wurde gemunkelt, diese Frau könne die ehemalige Fraktionsvorsitzende und neue Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt sein. Nur: Damit rechnet niemand mehr. Überdies wird die Ökopartei nicht vergessen haben, dass Steinmeier es war, der auf der Feier zum 40-jährigen Bestehen der Grünen ihre Verdienste hervorhob. „Sie haben dazu beigetragen, dieses Land vielfältiger und moderner zu machen“, sagte er im Januar 2020 vor immerhin 1500 Gästen. Das war schlau.

Freilich könnten die Grünen als Partei Profil zeigen, wenn sie sich anders verhielten als erwartet. Damit dieser Fall eintritt, sind zwei Varianten denkbar. Entweder die Union präsentiert eine so starke Frau, dass die Grünen nicht Nein sagen können; so wird die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates, Christiane Woopen, gehandelt – und die Präsidentin des bayerischen Landtages, Ilse Aigner (CSU). Oder die Grünen schicken selbst eine Frau ins Rennen, zu der andere nicht Nein sagen können.

„Fantastisches Angebot“

Wer sich bei den Grünen umhört, der erntet Reaktionen, für die das deutsche Wort „rumdrucksen“ erfunden wurde. Aus Kreisen der Bundestagsfraktion verlautet, man werde sich mit dieser Frage im Januar beschäftigen. Weiter heißt es, dass die Grünen erneut Steinmeier wählten, sei „noch nicht sicher“. Damit es anders komme, müsse aber „ein fantastisches Angebot“ her.

Von Christian Linder wird gewiss keines kommen.