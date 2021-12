Darum sollte Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident bleiben

Anzeige

Anzeige

Berlin. Als Frank-Walter Steinmeier sich entschieden hat, noch einmal für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, ist er voll ins Risiko gegangen. Damals, Ende Mai, gingen fast alle davon aus, dass bald ein schwarz-grünes Bündnis oder eine Jamaika-Koalition regieren würde – und sich auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger einigen würde.

Mit dem Mut, dennoch zu kandidieren, und dem Bekenntnis, dass auch eine Niederlage kein Makel sei, hat Steinmeier sich als echter Demokrat erwiesen. Umso erfreulicher ist es, dass seine Chancen auf eine Wiederwahl erheblich gestiegen sind. Neben der neu erstarkten SPD wird auch die FDP für ihn stimmen.

In stürmischen Zeiten ist Steinmeier der Richtige für das Amt. Mit seiner unaufgeregten Art baut er Brücken zwischen der Politik und den Bürgern – und tut dies anders als mancher Vorgänger nicht, indem er vorgibt, er sei gar nicht Teil des politischen Systems.

In wichtigen Fragen hat Steinmeier sich nicht gescheut, klar Stellung zu beziehen. Vor vier Jahren hat Steinmeier seine Rolle als Staatsoberhaupt genutzt, um Bewegung in die Regierungsbildung zu bringen. In der Integrationsdebatte hat er klargestellt, dass es keine Bürger erster und zweiter Klasse geben dürfe. Unermüdlich wirbt er für das Impfen in der Corona-Pandemie.

Anzeige

Mit der Festlegung der FDP dürfte der Druck auf die Grünen, in dieser Frage in der Ampel-Koalition nicht getrennte Wege zu gehen, zunehmen. Diejenigen in der Union, die sich für eine Bundespräsidentin aussprechen, müssen sich die Frage gefallen lassen, warum im neuen CDU-Führungsteam der wichtigste Posten für eine Frau der einer Vize-Generalsekretärin sein soll.

Anzeige

Die Parteien, die Steinmeier unterstützen, täten wiederum gut daran, schon jetzt zu erklären: Nach seiner zweiten Amtszeit muss erstmals eine Frau ins Amt der Bundespräsidentin gewählt werden.