Fox News meldet: Joe Biden siegt überraschend in Arizona

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat offenbar den umkämpften Staat Arizona gewonnen, das berichtet zumindest der US-Sender Fox-News. Arizona war lange Zeit fest in republikanischer Hand und ging auch 2016 an Donald Trump. Während in vielen umkämpften Staaten ein Ergebnis weiter aussteht, sicherte sich Biden am frühen Morgen unserer Zeit offenbar die elf Wahlmänner in Arizona.

Trump bleibt offenbar stark bei der ländlichen Wählerschaft, während Biden offenbar in den Städten und bei der wachsenden Latino-Bevölkerung des Staates punkten konnte.