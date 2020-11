Fox-News-Kommentator schlägt vor: Lasst uns den Corona-Impfstoff nach Trump benennen

Anzeige

Anzeige

Die Beziehung des Nachrichtensenders Fox News zu Noch-US-Präsident Donald Trump ist wechselhaft. Nach jahrelanger Treue zeichnete sich zuletzt eine Abkühlung der Verbindung ab. Doch immernoch gehen dort regelmäßig echte Trump-Fans auf Sendung.

Einer davon ist offenbar Geraldo Rivera. Anders ist jedenfalls nicht zu erklären, wie der Kommentator auf diese Idee gekommen ist: „Warum nennen wir den Corona-Impfstoff nicht ‚Trump‘?“, fragte er in einer Live-Schalte. Das wäre eine nette Geste ihm gegenüber, meint Rivera. „Ich wünschte, wir könnten ihn auf diese Art ehren.“

In ein paar Jahren, so hofft Rivera, könnte es ein geflügeltes Wort werden: Wenn es tatsächlich einen Corona-Impfstoff gibt, würden die Leute einander fragen, ob sie schon ihr „Trump“ bekommen hätten (“Have you gotten your Trump, yet?“). Und die Geimpfeten würden antworten: „Ja, ich habe mein Trump schon. Und du?“

Als Grund für eine solche Ehre nannte Rivera Trumps Verdienste um die Impfstoffentwicklung. Schließlich sei der Noch-Präsident der Haupt-Architeckt der Operation „Wharp Speed“.

Anzeige

„Wharp Speed“ steht für ein Programm, dass die Impfstoffsuche beschleunigen sollte. Ihr Erfolg ist umstritten. Während Trump und sein Team behaupten, sie hätten dadurch die Entwicklung entscheidend vorangebracht, ließ etwa der Hersteller Pfizer wissen, dass er keine direkten Zuwendungen der US-Regierung bekommen habe.

Anzeige

Am Freitag teilten das Mainzer Unternehmen Biontech und Pfizer mit, dass sie eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff in den USA beantragt haben. Optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass die ersten Dosen noch im Dezember ausgeliefert werden könnten.

Der Name des Wirkstoffs lautet BNT162b2. Das T steht nicht für „Trump“. Bis jetzt.