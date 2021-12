Fotos der geheimen Ampel-Verhandlungen: Die Mächtigen von morgen in Schwarz-Weiß

Anzeige

Ernste Gesichter mit und ohne Maske, Konzentration und Anspannung in Schwarz-Weiß: Die Bilder des Berliner Porträtfotografen Dominik Butzmann gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP. Während den Verhandlungen drang kein einziges Foto aus den Räumen hinaus.

Ein Auszug seiner Schwarz-Weiß-Aufnahmen wurde am Dienstag zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags im Berliner Futurium, einem Zentrum für Ausstellungen zum Thema Zukunftsgestaltung, ausgestellt.

Zu sehen sind auf den Fotos unter anderem der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die designierte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und FDP-Vize Nicola Beer. Auch der designierte Verkehrsminister Volker Wissing, Justizminister Marco Buschmann und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (alle FDP) sind auf den Bildern zu sehen.

Butzmann hatte in der Vergangenheit schon öfter Fotos für die Grünen-Vorsitzenden Habeck und Baerbock gemacht hat. Er durfte an drei Verhandlungstagen zu den Koalitionären und sie bei den Beratungen fotografieren. Etwa 20 Fotos in Schwarz-Weiß stehen nun am Eingang des Futurium-Museums in Berlin.

Der 48-Jährige Fotograf hat bereits viele Spitzenpolitiker im In- und Ausland porträtiert, darunter Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und die scheidende Kanzlerin Angela Merkel (CDU), sowie Größen aus Wirtschaft und Kultur. Als weitere Schwerpunkte seiner Arbeit nennt er Straßenfotografie und Reportagen.