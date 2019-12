Foto von krankem Kind: Boris Johnson nimmt Reporter Handy weg

Anzeige

Anzeige

London. Es geschah während eines Interviews mit dem britischen Fernsehsender ITV News. Der Reporter versucht, dem britischen Premier Boris Johnson das Foto eines vierjährigen Jungen auf seinem Handy zu zeigen. Das Kind liegt auf einem Stapel Jacken auf dem Fußboden eines Krankenhauses.

Es ist eine Aufnahme, die zuvor auf der Titelseite des "Daily Mirror" zu sehen war, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters auf ihrer Webseite und diverse britische Medien schreiben. Der Junge war laut der Zeitung mit Verdacht auf Lungenentzündung in die Klinik eingewiesen worden und habe auf dem Boden behandelt werden müssen, weil keine Betten frei seien.

Nun ist in Großbritannien die heiße Phase des Wahlkampfes eingetreten und das Gesundheitssystem eines der Themen neben dem Brexit. Entsprechend konfrontierte der Reporter Johnson mit dem Foto, alles festgehalten im Video.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Minutenlang versucht der Journalist, Johnson zu fragen, was er angesichts des Bildes fühlt. Doch der Premier denkt nicht daran, auf die Frage zu antworten. Immer wieder weicht er aus und betont, wie viel seine Regierung in das Gesundheitssystem investiere. Der Reporter aber bleibt hart, beißt sich an der Frage fest. Das scheint Johnson irgendwann zu bunt zu werden. Es ist im Video nicht zu sehen, doch der Journalist sagt vor laufender Kamera, dass Johnson das Handy in seine Jackentasche steckt.

Tatsächlich schaut sich Johnson dann doch irgendwann das Foto an und sagt, es sei schrecklich. Schließlich entschuldigt er sich auch noch, dass er das Handy genommen habe und gibt es dem Reporter zurück.

RND/das