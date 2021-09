Anzeige

Berlin. Rein rechnerisch kommen nach der Bundestagswahl mehrere Koalitions­möglichkeiten infrage – doch nach einer aktuellen, zum Teil am Sonntag durchgeführten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen ist zumindest eine Präferenz der Deutschen zu erkennen: 55 Prozent der Befragten wünschen sich eine SPD-geführte Regierung, 36 Prozent eine von der Union angeführte Koalition.

Bei der Frage nach einer konkreten Koalition ist das Ergebnis dann allerdings nicht mehr so klar: Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP befürworten 28 Prozent, wobei hier 47 für „schlecht“ plädieren. Eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, Grünen und FDP halten danach zwar 33 Prozent der Befragten für „gut“, allerdings 49 Prozent für „schlecht“. Eindeutig ist nur die Distanz zu einer rot-rot-grünen Koalition: Sie wird von 64 Prozent der Befragten abgelehnt, nur 22 Prozent wären dafür.

Söder der bessere Kandidat

Interessant sind die Umfrageergebnisse, die das schlechte Abschneiden der Union zu ergründen suchen. So sind 68 Prozent der Befragten der Ansicht, dass das Ergebnis mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder (CSU) besser gewesen wäre. Bei den Unionsanhängerinnen und ‑anhängern sind sogar 75 Prozent dieser Meinung.

Nicht ganz so klar ist das Ergebnis bei den Grünen: 49 Prozent aller Befragten sind der Ansicht, Robert Habeck hätte ein besseres Ergebnis eingefahren. 34 Prozent sehen keinen Unterschied. Bei den Grünen-Anhängerinnen und ‑Anhängern sind 52 Prozent überzeugt, Habeck wäre der bessere Kandidat gewesen. 37 Prozent meinen, dass ein anderer Kandidat keinen Unterschied gemacht hätte.

Erste Hinweise gibt es auch darauf, in welchen Bevölkerungs­gruppen die Parteien punkten konnten und wo sie Verluste einfuhren. Nach der Umfrage hat die Union ihre Bastion 60 plus verloren, wohingegen die SPD hier Gewinne erzielte: Mit 35 Prozent (plus 11 Prozentpunkte) liegt sie hier mit der Union (34 Prozent; minus 7 Prozentpunkte) nun auf Augenhöhe.

Bei allen unter 60-Jährigen führt die SPD mit 22 Prozent, während die Grünen nun mit der Union auf einem Niveau (18 beziehungsweise 19 Prozent) liegen. Bei den unter 30-Jährigen fällt die Union mit nur noch 11 Prozent weit hinter Grüne (22 Prozent), FDP (20 Prozent) und SPD (17 Prozent) zurück.

Während SPD und Grüne laut der Umfrage bei Frauen stärker abschneiden als bei Männern, verläuft der Gender-Gap bei AfD und FDP umgekehrt, bei der Union und der Linken gibt es hier kaum Differenzen. Die AfD erzielt ihre besten Ergebnisse bei den 30- bis unter 60-jährigen Männern.