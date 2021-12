Forsa-Umfrage zur NRW-Wahl: 64 Prozent unzufrieden mit neuer Wüst-Regierung

Anzeige

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Fünf Monate vor den Wahlen lehnen zwei von drei Bürgerinnen und Bürgern des bevölkerungsreichsten Bundeslandes die Kandidaten der beiden großen Parteien SPD und CDU ab. Das geht aus der Umfrage „NRW Check“ im Auftrag der nordrhein-westfälischen Tageszeitungen hervor.

Im Falle einer Direktwahl des Ministerpräsidenten würden sich demnach 64 Prozent der befragten Wahlberechtigten weder für Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) noch für seinen SPD-Konkurrenten Thomas Kutschaty entscheiden. Wüst kam dabei auf 24 Prozent, Kutschaty lediglich auf 12 Prozent. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Forsa.

Dabei zeigten sich viele der Befragten unzufrieden mit der Arbeit von Wüst. Der derzeitige Ministerpräsident hatte sein Amt erst Ende Oktober von seinem CDU-Parteikollegen Armin Laschet übernommen, der als Abgeordneter in den Bundestag wechselte. 40 Prozent äußerten sich unzufrieden mit der Arbeit Wüsts, 64 Prozent der Menschen haben ein negatives Bild der Arbeit der gesamten Landesregierung. Mit nur 31 Prozent der Befragten zeigte sich lediglich knapp ein Drittel zufrieden mit der derzeitigen Führung der Regierungsgeschäfte.

Auch in NRW scheint ein Dreierbündnis am wahrscheinlichsten

Fragt man die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens nach ihrer momentan favorisierten Koalition, so zeichnet sich laut „NRW Check“ wie im Bund ein Dreierbündnis ab. Die Christdemokraten können demnach mit 27 Prozentpunkten rechnen, immerhin sechs Prozent weniger als bei der Wahl 2017. Ihr Koalitionspartner FDP hält sein Ergebnis von vor vier Jahren: 12 Prozent der Befragten würden sich für die Liberalen entscheiden (2017: 12,6 Prozent). Wie die CDU schnitten auch die Sozialdemokraten in der Umfrage schlechter ab als 2017 und ebenfalls auf 27 Prozent (2017: 31,2 Prozent). Nur die Grünen können ihr Ergebnis derzeit mehr als verdoppeln – von 6,4 Prozent bei der Wahl 2017 auf 17 Prozent in der aktuellen Forsa-Umfrage.

Damit wären derzeit in NRW entweder die Bildung einer Ampelkoalition nach Vorbild des Bundes möglich oder aber ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grüne und FDP. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Große Koalition aus CDU und SPD. Mit 7 Prozent der Stimmen (2017: 7,4 Prozent) würde auch die AfD erneut den Einzug in den Landtag schaffen, die Linkspartei käme lediglich auf 4 Prozent und säße damit nicht im Düsseldorfer Parlament.

Corona-Pandemie größtes Problem

Als größtes derzeitiges Problem sehen die Befragten aber die Corona-Pandemie. Probleme wie der Klimaschutz haben daher nicht die größte Priorität unter den Befragten. Vielmehr bezweifeln offenbar viele der Teilnehmer das Gelingen der Energiewende, steigende Energie- und Kraftstoffpreise machen insbesondere den Bewohnern der Region Sieger- und Sauerland zu schaffen.

Die Forsa-Umfrage wartet zudem mit einem kuriosen Ergebnis auf: Der Termin der NRW-Wahl ist offenbar bislang erst einer Minderheit der Bürger geläufig. Lediglich ein Drittel wusste das korrekte Datum im Mai, 13 Prozent nannten gar einen anderen Termin. Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gaben an, sie wüssten nicht, wann die Wahl stattfindet.