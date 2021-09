Forsa-Umfrage: Union legt zu, SPD bleibt unverändert - Laschet weiter hinter Scholz und Baerbock

Ein Radfahrer fährt am Morgen in Belrin an großflächigen Wahlplakaten mit den Kanzlerkandidaten von der SPD mit Olaf Scholz (l-r), von der CDU mit Armin Laschet und von Bündnis 90/Die Grünen mit Annalena Baerbock vorbei. (Symbolbild) © Quelle: Kay Nietfeld/dpa