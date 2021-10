Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe für Gehörlose: Aktivist beendet Hungerstreik

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der gehörlose Aktivist Steffen Helbing hat am Samstag seinen Hungerstreik beendet. Wie die Märkische Allgemeine (MAZ) berichtet, werde Helbing künftig mit anderen Mitteln für seine Forderungen protestieren. Helbing ist CDU-Mitglied und Vorsitzender des Brandenburger Landesverbands der Gehörlosen. Er hatte im Oktober eine zweiwöchige Mahnwache vor dem Bundeskanzleramt gehalten, anschließend war er von dem 19. Oktober an im Hungerstreik.

In einem Manifest begründete Helbing seinen Protest: „Ich trete in den Hungerstreik, weil ich müde geworden bin. Seit über 16 Jahren bin ich ehrenamtlich aktiv, sowohl politisch als auch privat. Doch geändert hat sich nicht viel. Die Teilhabe von gehörlosen Menschen am gesellschaftlichen Leben ist weiterhin stark eingeschränkt.“

Gebärdendolmetscher im politischen Diskurs

Nach Angaben der MAZ geht es Helbing unter anderem um einen Rechtsanspruch auf Gebärdendolmetscher im politischen Diskurs, etwa bei Gremiensitzungen oder Parteitagen. Rund 85 Euro pro Stunde koste ein Gebärdendolmetscher. Das könne sich niemand privat leisten, sagte Helbing. In vielen Fällen seien Gehörlose daher noch immer isoliert.

Anzeige

Janny Armbruster, die Landesbeauftrage für Menschen mit Behinderungen in Brandenburg, schrieb am Samstagnachmittag auf Twitter: „Danke, dass Steffen Helbing heute seinen Hungerstreik aussetzt.“ Gemeinsam mit Grünen-Bundestagsabgeordneten Stephanie Aeffner habe sie sich mit Helbing getroffen, um sich über seine Forderungen auszutauschen.

Anzeige

Armbruster schrieb auch, dass Helbing weiter vor dem Kanzleramt in Berlin protestieren werde. Demnach erwarte er, dass im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ein Lösung für die mangelnde politische Teilhabe von Gehörlosen formuliert werde.