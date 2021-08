Verdacht der fahrlässigen Tötung: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Flutkatastrophe gegen Ahrweiler-Landrat

Anzeige

Mainz. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler eingeleitet. Es geht um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz. 141 Menschen sind im Zuge der Flutkatastrophe ums Leben gekommen.

Um 16 Uhr will sich die Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz näher zu dem Verfahren äußern.

In der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Koblenz heißt es in Auszügen zur Aufnahme der Ermittlungen:

„In der rechtlichen Gesamtschau hat die Staatsanwaltschaft daher den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung ggf. im Amt - jeweils begangen durch Unterlassen - bejaht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses richtet sich derzeit gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler, weil dieser nach den Regelungen des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz möglicherweise die Einsatzleitung und alleinige Entscheidungsgewalt hatte. Das Verfahren richtet sich gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabs, das nach den derzeitigen Erkenntnissen die Einsatzleitung zumindest zeitweise übernommen hatte.”

Hochwasserschutz neu denken

Der Biologe Wolfgang Büchs von der Universität Hildesheim plädiert ob der Hochwasserkatastrophe dafür, die bestehenden Hochwasserschutzkonzepte in Deutschland zu überdenken. “Seit Jahren häufen sich solche Starkregenereignisse wie im Ahrtal, sehr wahrscheinlich infolge des Klimawandels”, sagte Büchs dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es sei zu befürchten, dass auch andere Regionen in Deutschland dem gestiegenen Hochwasserrisiko derzeit noch nicht genügend Rechnung tragen.

“Nach mehr als 100 Jahren ist es dringend an der Zeit, derartige Pläne wieder aufzugreifen, zu prüfen und umzusetzen. Dies sei heute durchaus naturschutzkonform möglich. “Ohne gravierende Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser halte ich eine Wiederbesiedlung des Ahrtals für hochgradig riskant”, mahnte Büchs.

Auch in anderen Regionen in Deutschland müssten Bauvorhaben in Tälern und Flussniederungen vor dem Hintergrund des Klimawandels künftig anders bewertet werden. “Wir müssen uns darauf einstellen, bestimmte Siedlungsstandorte in Deutschland aufzugeben.”